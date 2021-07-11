Pfizer хочет привить американцев третьей дозой вакцины от COVID-19, - WP

В компании утверждают, что третья доза препарата повысит уровень антител в 5-10 раз. Однако Минздрав США считает, что ревакцинация граждан пока не нужна.

В ближайшие дни компания Pfizer намерена проинформировать высшие должностные лица правительства США в области здравоохранения о необходимости повторной вакцинации против коронавируса.

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Как сообщает The Washington Post, Pfizer и немецкая фирма BioNTech объявили в четверг, 8 июля, что планируют получить одобрение регулирующих органов на бустер (третью дозу) в течение нескольких недель, так как они считают, что людям эта доза понадобится через 6-12 месяцев после двух инъекций.

Однако, отмечает агентство, высокопоставленные чиновники здравоохранения США еще не решили, нужны ли американцам бустеры.

Более того, Министерство здравоохранения и социальных служб США выступило с заявлением о том, что полностью вакцинированным американцам ревакцинация в настоящее время не нужна.

Дебаты по поводу ревакцинации происходят на фоне роста глобальной обеспокоенности по поводу распространения дельта-штамма коронавируса, который стал самым распространенным штаммом в США.

Компания Pfizer приводит данные из Израиля, показывающие, что ее вакцина эффективна против индийского штамма и заявляет, что есть данные, показывающие, что иммунитет против коронавируса снижается у вакцинированных людей (особенно пожилых) с течением времени.

Pfizer проведет для официальных лиц США брифинг о необходимости бустера, аналогичный тому, что они провели на прошлой неделе в Европе.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения и социальных служб США и Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отказались комментировать возможный брифинг. В свою очередь, представитель Pfizer подтвердил информацию о том, что он состоится, отказавшись при этом сообщить подробности.

В недавнем заявлении американского Минздрава по данному вопросу компания Pfizer не упоминается, однако говорится о том, что если решение о ревакцинации будет принято, то оно будет "лишь частично" основано на данных фармацевтических компаний.

Официальные лица США заявляют, что у них нет убедительных данных, ясно указывающих на необходимость бустера. Ряд высокопоставленных чиновников здравоохранения заявили, что, по их мнению, будет уместно рекомендовать бустеры для пожилых людей и наиболее уязвимых, например, лиц с ослабленным иммунитетом.

Также сообщается, что Консультативный комитет по практике иммунизации оценит данные Pfizer, и если Управление по санитарному надзору санкционирует повторную вакцинацию Pfizer, порекомендует, кто должен ее получить.

Рабочая группа Консультативного комитета советует начинать ревакцинацию лишь после появления свидетельств снижения эффективности вакцины против коронавируса.

Представители Pfizer беспокоятся, что данные из Израиля, свидетельствующие о снижении эффективности вакцины, могут заставить некоторых людей поверить в ее неэффективность. Также в компании обеспокоены возможными вспышками COVID-19 в домах престарелых и среди других уязвимых групп населения, так как в США наблюдается рост заболеваний дельта-штаммом, а разрешения на применение бустеров приходится ждать слишком долго.

Получение экстренного разрешения от FDA, а затем рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации, вероятно, займет месяцы. Представители Pfizer обеспокоены тем, что процесс займет слишком много времени, если официальные лица США не примут меры в ближайшее время.

Вместе с тем, некоторые ученые и эксперты в области здравоохранения считают, что заявления Pfizer о необходимости бустерных прививок связаны с тем, что компания получит финансовую выгоду от их введения.

Однако, все фармацевтические компании, участвующие в производстве вакцин против коронавируса, работают над составлением и тестированием бустерных прививок, чтобы подготовиться к возможности ослабления иммунитета или появления нового варианта коронавируса.

Ряд стран уже разработал планы по введению бустерных прививок. Так, в Великобритании Национальная служба здравоохранения наметила планы по запуску ревакцинации в сентябре, ориентированной в первую очередь на группы, в которые входят люди с ослабленным иммунитетом, люди старше 70 лет и медицинские работники.

Pfizer заявляет, что в течение нескольких недель представит регулирующим органам данные, показывающие, что ревакцинация через шесть месяцев вызывает повышение уровня антител в 5-10 раз по сравнению с исходной схемой введения двух доз.

Ранее сообщалось, что Pfizer и BioNTech планируют запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейского агентства лекарственных средств на использование третьей дозы их вакцины Comirnaty (BNT162b2) против коронавируса.

В свою очередь, в Европейском медицинском агентстве заявили, что обнаружили связь между вакцинами Pfizer и Moderna и заболеваниями сердца.

Также известно, что в Норвегии женщины пишут в соцсетях о необычном побочном эффекте после вакцинирования от коронавирусной инфекции препаратом компании Pfizer. Так, одна из девушек утверждает, что через две недели после прививки у нее существенно увеличился размер груди.