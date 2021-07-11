Pfizer хоче прищепити американців третьої дозою вакцини від COVID-19, — WP

У компанії стверджують, що третя доза препарату підвищить рівень антитіл в 5-10 разів. Однак МОЗ США вважає, що ревакцинація громадян поки не потрібна.

У найближчі дні компанія Pfizer має намір проінформувати вищі посадові особи уряду США в галузі охорони здоров'я про необхідність повторної вакцинації проти коронавіруса.

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Як повідомляє The Washington Post, Pfizer і німецька фірма BioNTech оголосили в четвер, 8 липня, що планують отримати схвалення регулюючих органів на бустер (третю дозу) протягом декількох тижнів, так як вони вважають, що людям ця доза знадобиться через 6-12 місяців після двох ін'єкцій.

Однак, зазначає агентство, високопоставлені чиновники охорони здоров'я США ще не вирішили, чи потрібні американцям бустери.

Більш того, Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США виступило із заявою про те, що повністю вакцинованим американцям ревакцинація в даний час не потрібна.

Дебати з приводу ревакцинації відбуваються на тлі зростання глобальної стурбованості з приводу поширення дельта-штаму коронавіруса, який став найпоширенішим штамом в США.

Компанія Pfizer наводить дані з Ізраїлю, що показують, що її вакцина ефективна проти індійського штаму і заявляє, що є дані, що показують, що імунітет проти коронавіруса знижується у вакцинованих людей (особливо літніх) з плином часу.

Pfizer проведе для офіційних осіб США брифінг про необхідність бустера, аналогічний тому, що вони провели минулого тижня в Європі.

Відзначається, що в Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США і Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів відмовилися коментувати можливий брифінг. У свою чергу, представник Pfizer підтвердив інформацію про те, що він відбудеться, відмовившись при цьому повідомити подробиці.

У недавній заяві американського МОЗ з даного питання компанія Pfizer не згадується, проте йдеться про те, що якщо рішення про ревакцинацію буде прийнято, то воно буде "лише частково" засноване на даних фармацевтичних компаній.

Офіційні особи США заявляють, що у них немає переконливих даних, які ясно вказують на необхідність бустера. Ряд високопоставлених чиновників охорони здоров'я заявили, що, на їхню думку, буде доречно рекомендувати бустери для літніх людей і найбільш вразливих, наприклад, осіб з ослабленим імунітетом.

Також повідомляється, що Консультативний комітет з практики імунізації оцінить дані Pfizer, і якщо Управління з санітарного нагляду санкціонує повторну вакцинацію Pfizer, порекомендує, хто повинен її отримати.

Робоча група Консультативної комітету радить починати ревакцинацію лише після появи свідчень зниження ефективності вакцини проти коронавіруса.

Представники Pfizer турбуються, що дані з Ізраїлю, що свідчать про зниження ефективності вакцини, можуть змусити деяких людей повірити в її неефективність. Також в компанії стурбовані можливими спалахами COVID-19 в будинках для людей похилого віку та серед інших вразливих груп населення, так як в США спостерігається зростання захворювань дельта-штамом, а дозволу на застосування бустерів доводиться чекати дуже довго.

Отримання екстреного дозволу від FDA, а потім – рекомендації Консультативного комітету з практики імунізації, ймовірно, займе місяці. Представники Pfizer стурбовані тим, що процес займе дуже багато часу, якщо офіційні особи США не вживатимуть заходів найближчим часом.

Разом з тим, деякі вчені і експерти в області охорони здоров'я вважають, що заяви Pfizer про необхідність бустерних щеплень пов'язані з тим, що компанія отримає від цього фінансову вигоду.

Однак, все фармацевтичні компанії, які беруть участь у виробництві вакцин проти коронавіруса, працюють над складанням і тестуванням бустерних щеплень, щоб підготуватися до можливості ослаблення імунітету або появи нового варіанту коронавіруса.

Ряд країн вже розробив плани по введенню бустерних щеплень. Так, у Великобританії Національна служба охорони здоров'я намітила плани по запуску ревакцинації у вересні, орієнтованої в першу чергу на групи, в які входять люди з ослабленим імунітетом, люди старше 70 років і медичні працівники.

Pfizer заявляє, що протягом декількох тижнів представить регулюючим органам дані, що показують, що ревакцинація через шість місяців викликає підвищення рівня антитіл в 5-10 разів у порівнянні з вихідною схемою введення двох доз.

Раніше повідомлялося, що Pfizer і BioNTech планують запросити дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і Європейського агентства лікарських засобів на використання третьої дози їх вакцини Comirnaty (BNT162b2) проти коронавіруса.

У свою чергу, в Європейському медичному агентстві заявили, що виявили зв'язок між вакцинами Pfizer і Moderna і захворюваннями серця.

Також відомо, що в Норвегії жінки пишуть в соцмережах про незвичайний побічний ефект після вакцинації від коронавірусної інфекції препаратом компанії Pfizer. Так, одна з дівчат стверджує, що через два тижні після щеплення у неї істотно збільшився розмір грудей.