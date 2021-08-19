Байден с женой намерен сделать третью прививку от коронавируса, — ABC News

Третий, бустерный укол вакцины в Штатах начнут делать уже в следующем месяце. При этом процесс иммунизации Байден завершил в начале этого года.

Президент США Джо Байден планирует привиться третьей дозой вакцины от коронавируса вместе со своей супругой Джилл Байден уже в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News.

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"Мы получили наши прививки, я думаю, в декабре. Так что время пришло", — сказал Байден.

Отметим, что вторую дозу вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech президент США получил 11 января этого года.

Ранее на этой неделе администрация Байдена объявила, что американцы смогут получить третью, бустерную дозу вакцины уже с 20 сентября. Она будет доступна для тех, кто более 8 месяцев назад привился препаратами от компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.

"Вам комфортно с мыслью о том, что американцы получат уже третью прививку, тогда как много миллионов людей по всему миру все еще не получили первую?", — спросил президента США журналист ABC News Джордж Стефанопулос в ходе интервью.

"Абсолютно, потому что мы обеспечили больше (вакцин — ред.) для остального мира, чем все другие страны вместе. До середины следующего года мы поставим полмиллиарда доз другим странам. Мы соблюдаем нашу часть сделки. Мы делаем больше, чем кто-либо", — заверил Байден.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейсус призвал временно запретить введение третьей дозы вакцины от коронавируса, чтобы больше препаратов поступило в те страны где многие не получили ни одного укола.

В свою очередь Pfizer и BioNTech в прошлом месяце заявили, что введение третьей, бустерной дозы вакцины, усиливает защиту от коронавируса, в том числе и от более заразного дельта-штамма.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин допустил, что в стране развернут вакцинацию третьей дозой препарата от коронавируса.