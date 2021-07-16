10 вопросов о вакцинации. Что нужно знать о прививках от COVID-19 накануне новой волны

Понадобятся ли бустерные дозы вакцины, будут ли в Украине вакцинировать домашних животных и когда украинцы, привитые препаратом Covishield, смогут въезжать во все страны Евросоюза?

Об этом Фокус поговорил с Игорем Кузиным, замминистра здравоохранения и главным санитарным врачом страны, эпидемиологом Андреем Александриным и врачом-инфекционистом Юрием Жигаревым.

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В Украине прививочная кампания против COVID-19 началась 24 февраля. За это время вакцинировались более 3 млн украинцев, из них более 1 млн завершили курс полностью. В настоящее время за день делают около 100 тыс. прививок. По словам Игоря Кузина, темпы будут расти параллельно поступлению в страну новых доз вакцин.

Вопрос 1. Сколько вакцины еще привезут в центры вакцинации?

В рамках пятого, последнего, этапа Минздрав пообещал направить в центры массовой вакцинации все доступные вакцины, в том числе Comirnaty от Pfizer. Какое количество препарата завезут?

Игорь Кузин: Сейчас в Украине вакцинируют медиков, людей от 60 лет, маломобильных граждан, социальных работников и педагогов, военнослужащих и сотрудников структур госбезопасности, госслужащих всех уровней, работников критической инфраструктуры, осужденных и заключенных, персонал следственных изоляторов и мест лишения свободы. Если мы закроем потребности в вакцинировании представителей первого — четвертого этапов, тогда полностью откроем пятый, для которого будет распределяться вся имеющаяся к этому моменту вакцина в Украине.

[ + – ] Игорь Кузин. Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Фото: пресс-служба Минздрава

Всего у нас законтрактовано более 39 млн доз вакцины против COVID-19. В рамках глобальной инициативы Covax должны получить около 8 млн доз Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac от Sinovac-BioTech и препараты от AstraZeneca и NovaVax.

Вопрос 2. Можно ли во второй раз привиться другой вакциной?

Если первая доза сделана препаратом Covishield или CoronaVac, можно ли во второй раз привиться другой вакциной, к примеру, Comirnaty/Pfizer?

Игорь Кузин: В Украине вторую дозу вакцины против COVID-19 можно получить препаратом того же типа, что и первая. Если это Comirnaty/Pfizer, то вторую дозу также следует делать мРНК-препаратом [кроме Pfizer, матричную или информационную рибонуклеиновую кислоту содержит вакцина Moderna]. Если первая доза — CoronaVac или AstraZeneca, то и вторую вводим тем же препаратом. Добавлю, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики изучила международный опыт и рекомендовала Минздраву следующее. Если после первой дозы вакцины от AstraZeneca были зафиксированы тяжелые неблагоприятные реакции, в том числе аллергические, тогда возможно использование второй дозы вакцины на базе мРНК-платформы, то есть Pfizer/BioNTech. Но решение должно приниматься исключительно врачом, по собственному желанию такую комбинацию получить невозможно.

Андрей Александрин: Подобные рекомендации [о комбинации разных вакцин] есть со стороны FDA и CDC [Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США и Центр по контролю и профилактике заболеваний]. Во Всемирной организации здравоохранения также обсуждается возможность таких рекомендаций, но в Украине подобная практика запрещена. Согласно нашей документации, мешать разные прививки категорически нельзя. То есть если первую дозу мы получили Covishield, то повторить можно либо Covishield, либо его южнокорейским аналогом. С остальными такая же ситуация.

[ + – ] Андрей Александрин. Эпидемиолог, кандидат медицинских наук, глава ­ОО "Инфекционный контроль"

Вопрос до конца не изучен, есть лишь предварительные исследования. Это правильно, что украинское правительство не берет на себя лишних обязательств до тех пор, пока нет четких рекомендаций по этому поводу со стороны ВОЗ. Здесь действительно не надо спешить с решениями и лучше подождать.

Вопрос 3. Есть ли смысл комбинировать прививки?

Часть людей, получив две вакцины одним препаратом, делают прививки еще и другими препаратами. Есть ли в этом смысл?

Игорь Кузин: Целесообразности в этом нет. Во-первых, полный курс вакцинации полностью защищает человека. Во-вторых, введение вакцины с нарушением инструкции может привести к непредвиденным последствиям. Все данные о проведенной вакцинации заносятся в электронную систему. Если человек захочет получить вакцину повторно, он не сможет этого сделать.

Андрей Александрин: Я знаю такие ситуации, и в моем близком окружении есть люди, которые вакцинировались Covishield или CoronaVac, а потом получили Pfizer. Это связано в том числе с тем, что вакцины китайского или индийского производства некоторые страны Евросоюза не признают, поэтому въезд на их территорию с такими прививками проблематичен. Во избежание подобных ситуаций люди идут на всякие хитрости.

Вопрос 4. Будут ли с украинскими прививками пускать в Европу?

Часть европейских стран не принимают туристов, вакцинированных Covishield или CoronaVac. Какие шансы, что в ближайшее время ЕС разрешит въезд с этими вакцинами?

Игорь Кузин: Все вакцины, использующиеся в Украине против COVID-19, одобрены ВОЗ. Сейчас украинцы, получившие две дозы и полностью иммунизированные, могут получить у семейного врача Международное свидетельство о вакцинации, соответствующее всем медико-санитарным нормам. Однако каждое государство, включая страны Шенгенской зоны, самостоятельно определяет правила пересечения своих границ, а также перечень необходимых документов и вакцин, которым оно доверяет. МИД Украины совместно с Минздравом и Минцифры проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19.

Если пожилое население не хочет прививаться, их надо подкупать эпидемиолог Андрей Александрин

Что касается CoronaVac и AstraZeneca/Covishield, то ряд государств уже пересмотрели свои условия въезда и разрешили пересечение границы людям, привитым этими препаратами. К тому же CoronaVac находится на рассмотрении European Medicines Agency [Европейское агентство лекарственных средств], так что ожидаем решения этой организации.

Андрей Александрин: Сегодня страдает репутация Всемирной организации здравоохранения, потому что ее официальных рекомендаций не придерживаются ее же члены — страны Евросоюза. Это политические спекуляции и войны фармацевтических компаний за рынок сбыта вакцин, тут больше политики, чем профессионализма. Однако с каждой неделей все больше стран Евросоюза и не только разрешают въезд с вакцинами CoronaVac, Covishield или южнокорейским аналогом AstraZeneca. Слышал, что министр здравоохранения [Виктор Ляшко] встречался с доктором Клюге [директор Европейского бюро ВОЗ], чтобы те граждане Украины, которые привились рекомендованными ВОЗ вакцинами, могли беспрепятственно въезжать на территорию ЕС.

Юрий Жигарев: В этих решениях частично есть политический момент. Тем не менее мы понимаем, что вакцины действительно разные. Можно сравнить с гонкой: представьте, что это бегуны соревнуются, кто-то вырвался вперед, а кто-то остался в аутсайдерах. Понятно, что богатая страна, которая может себе это позволить, старается смотреть только на самые лучшие вакцины с наибольшей доказательной базой, с авторитетным именем производителя. Но это не значит, что остальные препараты плохие, даже последний в итоге может прийти к финишу первым. Уверен, что страны ЕС разрешат въезд с этими вакцинами, потому что им это тоже выгодно, ведь речь идет о туристах, о бизнесе.

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Вопрос 5. Можно ли после прививки быть носителем COVID-19?

Некоторые страны на въезде требуют тесты даже у привитых людей. Что сегодня известно о том, могут ли полностью вакцинированные передавать COVID-19 другим?

Игорь Кузин: Формирование иммунитета от коронавирусной болезни, полученного с помощью вакцинации, изучается. Как нам известно и как отмечают производители в инструкциях к своим препаратам, вакцина убережет вас от госпитализации или смерти, однако вероятность подхватить вирус остается. Единственное, вы можете перенести болезнь в легкой форме или бессимптомно.

Юрий Жигарев: Считаю, что это очень оправданная рекомендация, потому что сегодня нет ни одной вакцины, которая была бы на 100% эффективной. Мы должны понимать, что вакцинация — это стратегия уменьшения вреда. Если вы привились, у вас меньше шансов заболеть или умереть от этой болезни. Да, уже описаны случаи, когда вакцинированные люди распространяли эту инфекцию. Поэтому не нужно думать, что ограничения в виде масок и прочего уйдут, как только все вакцинируются, все равно останется определенный процент людей, передающих инфекцию.

Вопрос 6. Станут ли прививки от COVID-19 ежегодными?

В связи с распространением дельта-штамма в СМИ все больше информации о том, что людям впоследствии придется прививаться каждые полгода-год. Это действительно так?

Игорь Кузин: Сейчас нет общего видения, какой алгоритм ревакцинации выбирать на следующие периоды. Правительства некоторых стран рассматривают, рекомендуют и принимают решения о введении бустерной дозы. Это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через полгода-год вакцинируется еще одной дополнительной — усиливающей, дающей более длительную иммунную защиту. Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий — когда человек прошел базовый курс (две прививки) и через год получает еще две.

Исследования по изучению длительности этого иммунитета продолжаются. Когда будут хотя бы предварительные результаты от стран, использующих бустерные дозы, тогда сможем разработать ту или иную стратегию ревакцинации.

Андрей Александрин: Проблема дельта-вируса в том, что у него заразность в несколько раз выше, чем у уханьского штамма. Если при исходном штамме один инфицированный в среднем заражал двух-двух с половиной других, то при этом варианте один заражает порядка пяти людей.

Введение вакцины с нарушением инструкции может привести к непредвиденным последствиям

Если говорить о ревакцинации, то прошло слишком мало времени. Думаю, месяца через три мы получим более репрезентативные исследования, которые покажут, что происходит с населением той же Великобритании или Израиля, где огромный охват вакцинацией. В Украине, к сожалению, не проводятся исследования по изучению иммунитета. Хотя подобные заявления поступают со стороны Виктора Ляшко, Михаила Радуцкого [нардеп, глава парламентского Комитета по здравоохранению] или Игоря Кузина, в свободном доступе их нет, а верить на слово политикам я не буду.

Юрий Жигарев: Относительно спокойно могут себя чувствовать те люди, которые переболели и у которых есть антитела. У них действительно сохраняется напряженный иммунитет в течение года, и они не болеют повторно. Исключения есть, но это единицы. Насколько этого иммунитета хватит, будет ли он в течение пяти лет, десяти или всей жизни, мы сказать не можем, но на срок от года до трех лет он точно защищает.

[ + – ] Юрий Жигарев. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Фото: Кирилл Чуботин

Что касается вакцинации, то мы еще ничего не знаем. Для этого надо наблюдать за привитыми людьми, как они будут себя чувствовать. Если они начнут снова болеть через год или раньше, тогда мы поймем, что иммунитет нестойкий и надо делать ревакцинацию. Для большинства инфекций характерно сохранение иммунитета в течение пяти-семи лет, но есть исключения. Если берем корь или другие инфекции, то все равно надо делать ревакцинацию, потому что спустя время поствакцинальный иммунитет снижается. Думаю, такое же будет при коронавирусе.

Вопрос 7. Нужно ли вакцинироваться, если ты уже болел COVID-19

Если человек переболел COVID-19, надо ли ему вакцинироваться?

Юрий Жигарев: Сегодня вопрос стоит немного по-другому: если вы переболели, то это не является противопоказанием для вакцинации. Если у вас есть такая возможность, то лучше привиться. Другой вопрос — доступ к препаратам. При ситуации, когда вакцин ограниченное количество, в первую очередь лучше прививать тех, кто точно не болел, у кого нет иммунитета и антител, и только после этого всех остальных.

Вопрос 8. Нужно ли прививать от коронавируса кошек и собак?

Исследования показывают, что собаки и кошки болеют COVID-19. Реально ли, что через время придем к вакцинированию домашних животных? Если нет, то каким образом избежать распространения новых штаммов коронавируса таким путем?

Игорь Кузин: Надо мыть руки после контакта с животными, это надежный способ уберечь себя от инфицирования. Эпидемиологического значения в распространении COVID-19 питомцы не играют. Вопрос вакцинации домашних животных от этой болезни не рассматривается. Единственное ограничение сейчас касается пушных ферм, поскольку норки очень тяжело переносят эту болезнь, и в случае их инфицирования от человека может наблюдаться высокая смертность животных.

Вопрос 9. Будут ли украинцам доплачивать за прививки?

В некоторых странах для того чтобы мотивировать людей прививаться, используют различные финансовые или другие бонусы (либо систему наказаний вплоть до увольнений). В Украине на государственном уровне рассматриваются варианты стимулирования прививочной кампании таким образом?

Игорь Кузин: Вакцинация в Украине добровольная и бесплатная. Мы никаким образом не будем наказывать людей, которые по тем или иным причинам сейчас не прививаются. Что касается поощрения, то сохранение собственной жизни и здоровья, а также здоровья людей вокруг должно быть главной мотивацией. Однако совместно с правительством мы рассматриваем возможность предоставить вакцинированным некоторые преимущества. Один из таких вариантов — в случае, к примеру, сезонной вспышки коронавирусной болезни позволить работать вакцинированному бизнесу, который сможет принимать вакцинированных посетителей.

Вакцина убережет вас от смерти, однако вероятность подхватить вирус остается

Для удобства организации такого процесса в Украине разрабатываются цифровые ковидные сертификаты, которые сейчас проходят стадию бета-тестирования. Предусматривается, что кроме функции пересечения границы они будут использоваться для таких целей внутри страны. В случае ухудшения эпидситуации это также позволит уменьшить нагрузку на бизнес.

Андрей Александрин: Мотивировать людей и предоставлять им определенные "плюшки" надо обязательно, особенно это относится к группам риска. Даже если пожилое население не хочет прививаться, их надо прямо подкупать, чтобы сохранить им здоровье. Нынешнее развитие массовой антивакцинальной кампании на территории Украины — ответственность государственной системы, которая допустила это.

Вопрос 10. Сформируется ли к осени коллективный иммунитет?

На осень прогнозируют новую волну COVID-19. Сколько привитых граждан к этому моменту у нас будет, реально ли, что в Украине сформируется коллективный иммунитет, и чего вообще ждать?

Андрей Александрин: Коллективный иммунитет сформирован не будет. Самые большие опасения в том, что наше государство не обращает внимания и не берет на себя ответственность за вакцинацию групп риска. У нас до сих пор очень низкий охват — всего около 17% — людей 60+, которые могут пострадать больше всего. Если сохранятся такие темпы вакцинации, как сегодня, то в сентябре мы будем ждать отставку министра здравоохранения [Виктора Ляшко], который обещал, что в течение лета 5 млн граждан получат полный курс вакцинации. Мы опять наблюдаем политический популизм, организация иммунопрофилактики проходит очень вяло, сохраняется высокий уровень недоверия со стороны граждан.

Юрий Жигарев: Коллективный иммунитет — понятие динамическое, это не какая-то планка, которую мы достигли — и все. Он развивается. Что такое коллективный, или стадный, иммунитет? Это количество людей, у которых есть иммунитет, неважно, переболели они или вакцинировались, но они уже не будут заражаться и болеть. С первого дня пандемии их количество начало постепенно расти. Сколько таких людей сейчас, очень сложно сказать, для этого нужны масштабные и дорогие исследования, но, по данным наших врачей и иммунологов, 40–70% населения уже имеют иммунитет. Со временем этот процент станет еще больше.

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Учитывая эти данные, я не жду осенью катастрофы. Традиционно есть три сценария: пессимистический (некоторые уже говорят о том, что нас снова ждет ужас), оптимистический (при котором серьезного роста заболевания не предвидится), и более реалистичный, которого я и придерживаюсь. Осенняя волна, скорее всего, будет. Начнется она во второй половине сентября, когда заработают школы, и это даст толчок, но какой-то катастрофической ситуации не ожидаю. Уже достаточно людей, у которых есть иммунитет, так что большого количества "топлива" вирус для себя не найдет.