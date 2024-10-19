"Принципиальная позиция": украинцам до конца года смогут колоть вакцины в аптеках, — Минздрав (видео)

Министр Виктор Ляшко рассказал, что сам не вакцинируется и давит на совесть политиков, чтобы запустить реформу. Кабмин утвердил соответствующее постановление еще в конце февраля.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что рискует собственным иммунитетом, чтобы добиться реформы вакцинации в Украине. Об этом известно из пресс-конференции "Европейская интеграция Украины: здравоохранение".

Виктор Ляшко о вакцинации в аптеках — с 6:06:13

"Я надеюсь, что в этом году в аптечном учреждении буду вакцинирован от гриппа. И вы все сможете также не идти в больницу, а там, где купили вакцину, сделать вакцину от гриппа", — подчеркнул он.

Чиновник объяснил, что речь идет об "обычной европейской практике" всех стран ЕС и типичном примере евроинтеграционных процессов.

"Я не вакцинирован от гриппа в этом году — это принципиальная позиция министра здравоохранения. На аппаратном совещании, когда очередная бюрократическая какая-то штука не позволяла запустить реформу, я сказал, что я не буду вакцинироваться и моя болезнь будет на вашей совести, пока вы не сделаете регуляции, которые позволяют вакцинироваться от гриппа в аптечном учреждении", — поделился Ляшко.

Кабмин уже разрешил

4 марта 2024 года на правительственном портале информировали, что Кабинет министров утвердил постановление, которое открывает доступ к вакцинации в аптеках. Отмечалось, что это — обычная практика для стран Евросоюза и США.

"Такое решение правительства сделает вакцинацию еще ближе и доступнее", — подчеркнула пресс-служба.

Согласно решению Кабмина от 27 февраля, в аптеках, которые имеют лицензии на медицинскую практику, смогут сразу после продажи вакцины делать прививки. При этом Правительство предусмотрело упрощенную процедуру, чтобы эту лицензию получить, и упрощенные требования в случае лицензии исключительно на проведение вакцинации.

Кроме того, аптека должна обеспечить наличие необходимого оборудования и инструментов. Фармацевты должны пройти обучение по безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания домедицинской помощи при неотложных состояниях.

"Решение Правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования. За это время будут проведены консультации и верифицирован перечень субъектов хозяйствования, которые захотят получить лицензию и проводить вакцинацию фармацевтическими работниками. Вакцинировать против сезонного гриппа они смогут уже в следующем эпидсезоне 2024/25 годов", — информировали на правительственном портале.

Напомним, испанское исследование показало, эффективна ли вакцинация от гриппа для детей.

18 октября нардеп Геннадий Кривошея сообщил, что украинские военные нашли в мясе шприц. Оператор тыла при Минобороны фактически подтвердил, что курятину накалывали водой.