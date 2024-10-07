Возраст имеет значение: ученые выяснили, для кого вакцины от гриппа эффективнее всего

Вакцинация от сезонных видов гриппа является нормальной практикой во всем мире, которую проходят как старики и взрослые, так и дети. Однако ученые выяснили, в каком возрасте подобные вакцины имеют самый сильный защитный эффект.

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Испанское исследование продемонстрировало высокую эффективность вакцинации против гриппа в профилактике инфекций и госпитализации у детей в возрасте от 6 до 59 месяцев. Это особенно актуально, учитывая глобальное воздействие гриппа на детей младшего возраста: по оценкам, ежегодно от гриппа страдают 109 миллионов младенцев. Дети, особенно в возрасте до пяти лет, были определены как ключевые факторы циркуляции вируса в обществе, что делает эту группу населения жизненно важной в усилиях по контролю распространения гриппа, пишет News Medical.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Eurosurveillance, согласуются с промежуточными результатами сезона гриппа 2023/24 года в Европе и Северной Америке, которые показали схожий уровень эффективности вакцины против штамма A(H1N1)pdm09 — штамма вируса гриппа А, который вызвал пандемию H1N1 в 2009 году и продолжает циркулировать как сезонный штамм гриппа. Однако эффективность вакцины против подтипа H3N2 оставалась неизменно низкой, и эта проблема наблюдалась в обоих регионах. Для Испании это первый сезон гриппа, в котором национальные органы здравоохранения рекомендовали вакцинацию против гриппа всем детям в возрасте от 6 до 59 месяцев, что свидетельствует о срочной необходимости смягчения воздействия вируса на эту уязвимую группу.

В исследовании ученых были проанализированы данные Системы эпиднадзора за острыми респираторными инфекциями в Испании (SiVIRA), охватывающей 12 регионов и 27 больниц. В нем использовался метод "тест-отрицательный случай-контроль", когда дети с положительным тестом на грипп считались больными, а дети с отрицательным тестом — контрольной группой. В исследование были включены 244 случая и 1120 контролей из учреждений первичной медицинской помощи, а также 48 случаев и 254 контроля из больниц.

Полученные данные показали, что охват вакцинацией против гриппа был выше среди контрольных групп, что свидетельствует о четкой корреляции между вакцинацией и снижением уровня заболеваемости, считают авторы. При оценке эффективности вакцины результаты показали, что она на 70% предотвращает любую гриппозную инфекцию среди детей с ОРВИ в учреждениях первичной медицинской помощи и на 77% — среди госпитализированных детей с тяжелыми ОРВИ.

Примечательно, что эффективность вакцины в отношении штамма A(H1N1)pdm09 составила 77%, а в отношении специфического клада 5a.2a — 96%. Однако против штамма H3N2 значительной эффективности не наблюдалось, что, вероятно, связано с небольшим размером выборки и широкими доверительными интервалами, затрудняющими окончательные выводы.

Анализ чувствительности, включающий случаи коинфекции SARS-CoV-2 и респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), несколько скорректировал эффективность вакцины, но сохранил сходные результаты. В частности, хотя эффективность против H3N2 оставалась низкой, дальнейший анализ выявил ограничения, связанные с низкой распространенностью этого подтипа и размером выборки, что привело к неточным оценкам.

Данное исследование показывает эффективность вакцинации против гриппа среди детей, особенно учитывая их роль в усилении его эпидемий. Оно также указывает на сохраняющиеся проблемы, особенно в отношении штамма H3N2, который постоянно демонстрирует низкую эффективность вакцин. Авторы исследования подчеркивают важность поддержания высокого уровня вакцинации среди детей для снижения более широкого воздействия гриппа на здоровье населения.

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