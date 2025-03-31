Россиян атакует вирус, вызывающий кашель с кровью: им советуют носить маски

В России фиксируют все больше случаев микоплазменной пневмонии. Она поражает дыхательную систему и приводит к летальному исходу. Из-за этого россиян призывают носить маски.

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Об этом сообщает российское издание "Аргументы и факты".

Российский вирусолог Виктор Зуев посоветовал россиянам носить медицинские маски из-за вируса, вызывающего кашель с кровью. Профессор уточнил, что нужно принимать все меры, поскольку в РФ сейчас наблюдается вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии.

Проблему уже взял под контроль "Роспотребнадзор". Ученый заявил, что пока что рано делать какие-то выводы о том, что это за вирус, поскольку данных недостаточно.

Накануне стало известно, что в стране начал распространяться неизвестный вирус. По данным журналистов, у всех заболевших наблюдается одинаковый набор симптомов — повышение температуры тела до 39°С, слабость, ломота и сильный кашель.

Позже в СМИ сообщили, что вирусом, который атаковал россиян и проявляется кашлем с кровью, оказалась микоплазменная пневмония.

Вспышка микоплазменной инфекции в России произошла в конце 2024 года. Случаи болезни фиксировались в разных регионах России. В октябре и ноябре 2024 года заболеваемость микоплазменной инфекцией в стране выросла практически в четыре раза по сравнению с 202 годом. В группе риска оказались дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Напомним, что сейчас вирус H5N1, широко известный как птичий грипп, претерпевает мутации, адаптируясь к условиям, которые ранее не наблюдались. Эта эволюция позволила вирусу заражать не только птиц, но и млекопитающих, включая молочный скот и домашних животных, что вызывает опасения по поводу его потенциального влияния на здоровье человека.