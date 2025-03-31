Росіян атакує вірус, що викликає кашель із кров'ю: їм радять носити маски

В Росії фіксують все більше випадків мікоплазмової пневмонії. Вона вражає дихальну систему і призводить до летальних наслідків. Через це росіян закликають носити маски.

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Про це повідомляє російське видання "Аргументы и факты".

Російський вірусолог Віктор Зуєв порадив росіянам носити медичні маски через вірус, що викликає кашель з кров'ю. Професор уточнив, що потрібно вживати всіх заходів, оскільки в РФ зараз спостерігається спалах вірусного захворювання невідомої етіології.

Проблему вже взяв під контроль "Росспоживнагляд". Вчений заявив, що поки що рано робити якісь висновки про те, що це за вірус, оскільки даних недостатньо.

Напередодні стало відомо, що в країні почав поширюватися невідомий вірус. За даними журналістів, у всіх хворих спостерігається однаковий набір симптомів — підвищення температури тіла до 39 ° С, слабкість, ломота та сильний кашель.

Пізніше у ЗМІ повідомили, що вірусом, який атакував росіян і проявляється кашлем із кров'ю, виявилася мікоплазмова пневмонія.

Спалах мікоплазмової інфекції в Росії стався наприкінці 2024 року. Випадки хвороби фіксувалися у різних регіонах Росії. У жовтні та листопаді 2024 року захворюваність на мікоплазмову інфекцію в країні зросла практично в чотири рази в порівнянні з 202 роком. У групі ризику опинилися діти та люди з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, що зараз вірус H5N1, широко відомий як пташиний грип, зазнає мутацій, адаптуючись до умов, які раніше не спостерігалися. Ця еволюція дала змогу вірусу заражати не тільки птахів, а й ссавців, включно з молочною худобою і домашніми тваринами, що викликає побоювання з приводу його потенційного впливу на здоров'я людини.