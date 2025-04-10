Никаких диет: женщина поделилась простым секретом, как дожить до 106 лет (фото)

Британка Барбара Коллкатт отпраздновала 106-летие в окружении семьи, друзей и персонала дома престарелых. В день рождения она рассказала в чем кроется секрет ее долголетия.

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Об этом пишет The Care.

В доме престарелых города Ледбери (Великобритания) 1 апреля прошел по-настоящему теплый и радостный праздник. Одна из самых любимых жительниц учреждения, Барбара Коллкатт, отметила свой 106-й день рождения.

Юбилей стал ярким и запоминающимся событием как для самой именинницы, так и для ее семьи, друзей и персонала. Праздник начался с дружного исполнения "Happy Birthday" и аплодисментов, когда Барбара, сияя улыбкой, принимала поздравления. Музыкальное настроение поддержал ее любимый исполнитель, подарив гостям яркое выступление.

Особым моментом для Барбары стала поздравительная открытка от короля и королевы, а также множество подарков от родных и близких.

Всю жизнь Барбара вела активный образ жизни и увлекалась теннисом Фото: Care UK

Барбара Коллкатт родилась 1 апреля 1919 года в Уондсворте, Лондон. Долгое время она проживала в Горинг-бай-Си (графство Сассекс), прежде чем переехать в Ледбери в 2023 году. Выросла в большой и дружной семье с тремя братьями и сестрой, которые часто подшучивали над ней из-за даты ее рождения.

Всю жизнь Барбара вела активный образ жизни и увлекалась теннисом — она играла до 80 лет и до сих пор остается преданной поклонницей Уимблдона. В более спокойной обстановке ей по душе рисование, чтение и классическая музыка.

Секрет своего долголетия Барбара видит в любви к мороженому и йогурту, а также в наследственности: ее родственники тоже прожили долгую жизнь.

"Мои бабушка и дедушка дожили до преклонного возраста", — с улыбкой делится она.

Менеджер по обслуживанию Джейн Пай отметила, персоналу нравится, что Барбара стала частью нашей семьи Ледбери.

"Ее жизнелюбие, доброта и энергия вдохновляют всех нас. Мы ее искренне любим и с радостью отмечали вместе этот особенный день", — добавила она.

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Также стало известно, что 106-летняя женщина пожаловалась, что ее возраст не распознают в аэропортах. Кретора Биггерстафф из Хьюстона обратилась в Министерство внутренней безопасности США и к руководству крупных авиакомпаний после того, как, по ее словам, столкнулась с повторяющимися проблемами при прохождении контроля безопасности.