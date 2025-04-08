Миллиардер допустил ошибку в стремлении "жить вечно": что с ним произошло (видео)

Миллиардер и биохакер Брайан Джонсон, известный своими попытками остановить старение с помощью передовых технологий, признал, что прием одного медицинского препарата привел к серьезным побочным эффектам.

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Об этом Брайан Джонсон рассказал в одном из своих последних видео в YouTube.

Американский миллиардер и известный биохакер, временно приостановил один из ключевых элементов своей антивозрастной программы — прием рапамицина — после пяти лет экспериментов с препаратом. Стремясь обратить процесс старения и "жить вечно", Джонсон столкнулся с неожиданными побочными эффектами, поставившими под сомнение эффективность и безопасность метода.

Рапамицин, изначально предназначенный для пациентов с трансплантацией органов, в последние годы приобрел популярность среди сторонников антивозрастной терапии. Джонсон вдохновился исследованиями, показывающими, что препарат способен продлевать жизнь лабораторным мышам, и включил его в свою биохакинг-программу с годовым бюджетом в 2 миллиона долларов.

Однако вместо омоложения миллиардер начал испытывать тревожные симптомы: язвы во рту, ухудшенное заживление ран, скачки уровня сахара и холестерина, а также увеличение частоты сердечных сокращений в покое. Последний симптом он назвал особенно тревожным, поскольку считает его критическим индикатором восстановления организма.

Миллиардер временно приостановил один из ключевых элементов своей антивозрастной программы Фото: Instagram bryanjohnson_

Ситуация усугубилась после выхода исследования Йельского университета, согласно которому рапамицин может не замедлять старение, а напротив — ускорять его. Ученые обнаружили, что препарат влияет на эпигенетические маркеры, вызывая ускорение биологических процессов старения.

В своем видеоролике Джонсон с иронией признал неудачу: "Тем из вас, кто смеется дома, — я смеюсь вместе с вами". Мужчина подчеркнул, что отказ от рапамицина не означает завершения его миссии, а всего лишь перезагрузку стратегии.

"Важно делиться не только победами, но и провалами", — заявил он.

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