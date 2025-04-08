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МирФан

Миллиардер допустил ошибку в стремлении "жить вечно": что с ним произошло (видео)

Брайан Джонсон, биохакер, миллиардер, остановить старение, хочет жить вечно, омоложение, попытка остановить старение, совершил ошибку
Фото: kursiv.kz | Миллиардер и биохакер Брайан Джонсон

Миллиардер и биохакер Брайан Джонсон, известный своими попытками остановить старение с помощью передовых технологий, признал, что прием одного медицинского препарата привел к серьезным побочным эффектам.

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Об этом Брайан Джонсон рассказал в одном из своих последних видео в YouTube.

Американский миллиардер и известный биохакер, временно приостановил один из ключевых элементов своей антивозрастной программы — прием рапамицина — после пяти лет экспериментов с препаратом. Стремясь обратить процесс старения и "жить вечно", Джонсон столкнулся с неожиданными побочными эффектами, поставившими под сомнение эффективность и безопасность метода.

Рапамицин, изначально предназначенный для пациентов с трансплантацией органов, в последние годы приобрел популярность среди сторонников антивозрастной терапии. Джонсон вдохновился исследованиями, показывающими, что препарат способен продлевать жизнь лабораторным мышам, и включил его в свою биохакинг-программу с годовым бюджетом в 2 миллиона долларов.

Однако вместо омоложения миллиардер начал испытывать тревожные симптомы: язвы во рту, ухудшенное заживление ран, скачки уровня сахара и холестерина, а также увеличение частоты сердечных сокращений в покое. Последний симптом он назвал особенно тревожным, поскольку считает его критическим индикатором восстановления организма.

Брайан Джонсон, биохакер, миллиардер, остановить старение, хочет жить вечно, омоложение, попытка остановить старение, совершил ошибку Fullscreen
Миллиардер временно приостановил один из ключевых элементов своей антивозрастной программы
Фото: Instagram bryanjohnson_

Ситуация усугубилась после выхода исследования Йельского университета, согласно которому рапамицин может не замедлять старение, а напротив — ускорять его. Ученые обнаружили, что препарат влияет на эпигенетические маркеры, вызывая ускорение биологических процессов старения.

В своем видеоролике Джонсон с иронией признал неудачу: "Тем из вас, кто смеется дома, — я смеюсь вместе с вами". Мужчина подчеркнул, что отказ от рапамицина не означает завершения его миссии, а всего лишь перезагрузку стратегии.

"Важно делиться не только победами, но и провалами", — заявил он.

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