Мільярдер припустився помилки в прагненні "жити вічно": що з ним сталося (відео)

Мільярдер і біохакер Браян Джонсон, відомий своїми спробами зупинити старіння за допомогою передових технологій, визнав, що прийом одного медичного препарату призвів до серйозних побічних ефектів.

Related video

Про це Браян Джонсон розповів в одному зі своїх останніх відео в YouTube.

Американський мільярдер і відомий біохакер, тимчасово призупинив один із ключових елементів своєї антивікової програми — прийом рапаміцину — після п'яти років експериментів із препаратом. Прагнучи обернути процес старіння і "жити вічно", Джонсон зіткнувся з несподіваними побічними ефектами, що поставили під сумнів ефективність і безпеку методу.

Рапаміцин, спочатку призначений для пацієнтів із трансплантацією органів, в останні роки набув популярності серед прихильників антивікової терапії. Джонсон надихнувся дослідженнями, які показують, що препарат здатний продовжувати життя лабораторним мишам, і включив його у свою біохакінг-програму з річним бюджетом у 2 мільйони доларів.

Однак замість омолодження мільярдер почав відчувати тривожні симптоми: виразки в роті, погіршене загоєння ран, стрибки рівня цукру і холестерину, а також збільшення частоти серцевих скорочень у спокої. Останній симптом він назвав особливо тривожним, оскільки вважає його критичним індикатором відновлення організму.

Мільярдер тимчасово призупинив один із ключових елементів своєї антивікової програми Фото: Instagram bryanjohnson_

Ситуація погіршилася після виходу дослідження Єльського університету, згідно з яким рапаміцин може не сповільнювати старіння, а навпаки — прискорювати його. Вчені виявили, що препарат впливає на епігенетичні маркери, викликаючи прискорення біологічних процесів старіння.

У своєму відеоролику Джонсон з іронією визнав невдачу: "Тим із вас, хто сміється вдома, — я сміюся разом із вами". Чоловік підкреслив, що відмова від рапаміцину не означає завершення його місії, а всього лише перезавантаження стратегії.

"Важливо ділитися не тільки перемогами, а й провалами", — заявив він.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер вимагає мільйони у хірурга за зруйновану кар'єру. Даніель Мансутті з Великої Британії вимагає 1,7 млн фунтів стерлінгів компенсації від доктора Доменіко Мілето, звинувативши його в установці "занадто великих" грудних імплантатів, які спотворили її зовнішність.

Також стало відомо, що 106-річна жінка поскаржилася, що її вік не розпізнають в аеропортах. Кретора Біггерстафф із Г'юстона звернулася до Міністерства внутрішньої безпеки США та до керівництва великих авіакомпаній після того, як, за її словами, зіткнулася з повторюваними проблемами під час проходження контролю безпеки.