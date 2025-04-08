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Мільярдер припустився помилки в прагненні "жити вічно": що з ним сталося (відео)

Браян Джонсон, біохакер, мільярдер, зупинити старіння, хоче жити вічно, омолодження, спроба зупинити старіння, зробив помилку
Фото: kursiv.kz | Мільярдер і біохакер Браян Джонсон

Мільярдер і біохакер Браян Джонсон, відомий своїми спробами зупинити старіння за допомогою передових технологій, визнав, що прийом одного медичного препарату призвів до серйозних побічних ефектів.

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Про це Браян Джонсон розповів в одному зі своїх останніх відео в YouTube.

Американський мільярдер і відомий біохакер, тимчасово призупинив один із ключових елементів своєї антивікової програми — прийом рапаміцину — після п'яти років експериментів із препаратом. Прагнучи обернути процес старіння і "жити вічно", Джонсон зіткнувся з несподіваними побічними ефектами, що поставили під сумнів ефективність і безпеку методу.

Рапаміцин, спочатку призначений для пацієнтів із трансплантацією органів, в останні роки набув популярності серед прихильників антивікової терапії. Джонсон надихнувся дослідженнями, які показують, що препарат здатний продовжувати життя лабораторним мишам, і включив його у свою біохакінг-програму з річним бюджетом у 2 мільйони доларів.

Однак замість омолодження мільярдер почав відчувати тривожні симптоми: виразки в роті, погіршене загоєння ран, стрибки рівня цукру і холестерину, а також збільшення частоти серцевих скорочень у спокої. Останній симптом він назвав особливо тривожним, оскільки вважає його критичним індикатором відновлення організму.

Браян Джонсон, біохакер, мільярдер, зупинити старіння, хоче жити вічно, омолодження, спроба зупинити старіння, зробив помилку Fullscreen
Мільярдер тимчасово призупинив один із ключових елементів своєї антивікової програми
Фото: Instagram bryanjohnson_

Ситуація погіршилася після виходу дослідження Єльського університету, згідно з яким рапаміцин може не сповільнювати старіння, а навпаки — прискорювати його. Вчені виявили, що препарат впливає на епігенетичні маркери, викликаючи прискорення біологічних процесів старіння.

У своєму відеоролику Джонсон з іронією визнав невдачу: "Тим із вас, хто сміється вдома, — я сміюся разом із вами". Чоловік підкреслив, що відмова від рапаміцину не означає завершення його місії, а всього лише перезавантаження стратегії.

"Важливо ділитися не тільки перемогами, а й провалами", — заявив він.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер вимагає мільйони у хірурга за зруйновану кар'єру. Даніель Мансутті з Великої Британії вимагає 1,7 млн фунтів стерлінгів компенсації від доктора Доменіко Мілето, звинувативши його в установці "занадто великих" грудних імплантатів, які спотворили її зовнішність.

Також стало відомо, що 106-річна жінка поскаржилася, що її вік не розпізнають в аеропортах. Кретора Біггерстафф із Г'юстона звернулася до Міністерства внутрішньої безпеки США та до керівництва великих авіакомпаній після того, як, за її словами, зіткнулася з повторюваними проблемами під час проходження контролю безпеки.