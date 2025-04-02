106-річна жінка поскаржилася, що її вік не розпізнають в аеропортах (фото)

106-річна Кретора Біггерстафф із Г'юстона звернулася до Міністерства внутрішньої безпеки США та до керівництва великих авіакомпаній після того, як, за її словами, зіткнулася з повторюваними проблемами під час проходження контролю безпеки в аеропорту.

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Про це пише New York Post.

Літня жінка, яка двічі на рік літає з Техасу до Флориди разом із донькою, стверджує, що співробітники служби безпеки регулярно сумніваються в вірогідністі її віку і просять додаткові підтвердження.

"Люди запитують мене: "Як ти себе почуваєш?". А я відповідаю: "Нормально". Я не почуваюся на 106 років", — поділилася Біггерстафф.

Літня жінка, яка двічі на рік літає з Техасу до Флориди разом із донькою

За її словами, попри наявність посвідчення особи штату Техас з відміткою відповідності федеральним стандартам безпеки, їй все одно доводиться пояснювати, що вона справді настільки пожила. Жінка припускає, що корінь проблеми — у технічних обмеженнях системи: комп'ютери не розпізнають вік, старший за 100 років.

"Якби я могла пояснити авіакомпаніям, що я не дурна старенька, яка не розуміє, прилетіла вона чи полетіла...", — сказала Біггерстафф з іронією.

З нею згодна і її подруга Арлін Тьенель.

"Я б хотіла, щоб системи були налаштовані хоча б на вік до 120 років. Адже люди живуть довше. Невже вони щоразу мають відчувати стрес під час подорожі?" — зазначила вона.

Жінки вже надіслали листи до Міністерства транспорту США, а також до United Airlines і Delta Air Lines з проханням модернізувати систему обробки даних літніх пасажирів.

Видання зазначає, що згідно з правилами TSA, усі пасажири, старші за 18 років, зобов'язані показувати посвідчення особи під час проходження огляду. Для літніх людей віком 75+ діють деякі послаблення — наприклад, не потрібно знімати взуття. Однак проходження через стандартні сканери все ще може бути ускладнене.

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