Розчинився в повітрі: літак із людьми на борту безслідно "зник" з радарів (фото)

Історія авіації знає чимало таємничих зникнень, але випадок, що стався 2003 року в Луанді (столиця Анголи), досі викликає подив експертів і залишається без відповіді. Йдеться про колишній пасажирський літак Boeing 727, викрадений з аеропорту Куатру-де-Феверейру.

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Про цей курйозний випадок згадує Lad Bible.

25 травня 2003 року на борт літака без дозволу піднялися двоє чоловіків — американський бортінженер і пілот Бен С. Паділла і механік із Конго Джон М. Мутанту. Повітряне судно раніше експлуатувалося компанією American Airlines, а на момент інциденту перебувало в процесі переобладнання для перепродажу.

Без попереднього повідомлення і схвалення диспетчерів літак вирулив на злітно-посадкову смугу і злетів, ігноруючи спроби зв'язатися з ним. При цьому вогні на корпусі були вимкнені, що ще більше ускладнило відстеження його маршруту. Востаннє літак спостерігали таким, що прямував у бік Атлантичного океану, — і відтоді його ніхто не бачив. Повітряне судно немов розчинилося в повітрі.

Boeing 727, оснащений 53 тисячами літрів палива, міг подолати до 2400 кілометрів, що відкривало широкий діапазон можливих напрямків. Однак ні Паділла, ні Мутанту, ні сам літак більше ніколи не виходили на зв'язок.

Фотографія Бена Паділли, поширена ФБР після його зникнення Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

ФБР і ЦРУ провели масштабні розслідування, але жодних слідів чи переконливих доказів знайдено не було. Серед головних версій: крадіжка заради перепродажу або розбирання на запчастини, аварія над океаном і навіть терористичний слід. Проте жодна з гіпотез не отримала підтвердження.

"Я знаю свого брата. Він би не став брати участь ні в чому незаконному", — заявив Джо Паділла, брат одного зі зниклих.

Багато експертів, включно з колишніми співробітниками авіаційної галузі, вважають, що літак міг зазнати аварії незабаром після зльоту. Але відсутність уламків або радіосигналів лише посилює таємничість історії.

Видання зазначає, що минуло понад два десятиліття, а зникнення рейсу N844AA залишається однією з найзагадковіших авіаційних таємниць сучасності.

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