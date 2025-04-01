Растворился в воздухе: самолет с людьми на борту бесследно "исчез" с радаров (фото)

История авиации знает немало таинственных исчезновений, но случай, произошедший в 2003 году в Луанде (столица Анголы), до сих пор вызывает недоумение экспертов и остается без ответа. Речь идет о бывшем пассажирском самолете Boeing 727, угнанном с аэропорта Куатру-де-Феверейру.

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Об этом курьезном случае вспоминает Lad Bible.

25 мая 2003 года на борт самолета без разрешения поднялись двое мужчин — американский бортинженер и пилот Бен С. Падилла и механик из Конго Джон М. Мутанту. Воздушное судно ранее эксплуатировалось компанией American Airlines, а на момент инцидента находилось в процессе переоборудования для перепродажи.

Без предварительного уведомления и одобрения диспетчеров самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и взлетел, игнорируя попытки связаться с ним. При этом огни на корпусе были выключены, что еще больше затруднило отслеживание его маршрута. Последний раз самолет наблюдали направляющимся в сторону Атлантического океана — и с тех пор его никто не видел. Воздушное судно словно растворилось в воздухе.

Boeing 727, оснащенный 53 тысячами литров топлива, мог преодолеть до 2400 километров, что открывало широкий диапазон возможных направлений. Однако ни Падилла, ни Мутанту, ни сам самолет больше никогда не выходили на связь.

Фотография Бена Падиллы, распространенная ФБР после его исчезновения Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

ФБР и ЦРУ провели масштабные расследования, но никаких следов или убедительных улик найдено не было. Среди главных версий: кража ради перепродажи или разборки на запчасти, авария над океаном и даже террористический след. Тем не менее, ни одна из гипотез не получила подтверждения.

"Я знаю своего брата. Он бы не стал участвовать ни в чем незаконном", — заявил Джо Падилла, брат одного из пропавших.

Многие эксперты, включая бывших сотрудников авиационной отрасли, считают, что самолет мог потерпеть крушение вскоре после взлета. Но отсутствие обломков или радиосигналов лишь усиливает таинственность истории.

Издание отмечает, что прошло более двух десятилетий, а исчезновение рейса N844AA остается одной из самых загадочных авиационных тайн современности.

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