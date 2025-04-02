106-летняя женщина пожаловалась, что ее возраст не распознают в аэропортах (фото)

106-летняя Кретора Биггерстафф из Хьюстона обратилась в Министерство внутренней безопасности США и к руководству крупных авиакомпаний после того, как, по ее словам, столкнулась с повторяющимися проблемами при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

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Об этом пишет New York Post.

Пожилая женщина, которая дважды в год летает из Техаса во Флориду вместе с дочерью, утверждает, что сотрудники службы безопасности регулярно сомневаются в подлинности ее возраста и просят дополнительные подтверждения.

"Люди спрашивают меня: "Как ты себя чувствуешь?" А я отвечаю: "Нормально". Я не чувствую себя на 106 лет", — поделилась Биггерстафф.

Пожилая женщина, которая дважды в год летает из Техаса во Флориду вместе с дочерью

По ее словам, несмотря на наличие удостоверения личности штата Техас с отметкой соответствия федеральным стандартам безопасности, ей все равно приходится объяснять, что она действительно настолько пожила. Женщина предполагает, что корень проблемы — в технических ограничениях системы: компьютеры не распознают возраст старше 100 лет.

"Если бы я могла объяснить авиакомпаниям, что я не глупая старушка, которая не понимает, прилетела она или улетела…", — сказала Биггерстафф с иронией.

С ней согласна и ее подруга Арлин Тьенель.

"Я бы хотела, чтобы системы были настроены хотя бы на возраст до 120 лет. Люди ведь живут дольше. Неужели они каждый раз должны испытывать стресс при путешествии?" — отметила она.

Женщины уже направили письма в Министерство транспорта США, а также в United Airlines и Delta Air Lines с просьбой модернизировать систему обработки данных пожилых пассажиров.

Издание отмечает, что согласно правилам TSA, все пассажиры старше 18 лет обязаны предъявлять удостоверение личности при прохождении досмотра. Для пожилых людей в возрасте 75+ действуют некоторые послабления — например, не требуется снимать обувь. Однако прохождение через стандартные сканеры все еще может быть затруднено.

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