Жодних дієт: жінка поділилася простим секретом, як дожити до 106 років (фото)

Британка Барбара Коллкатт відсвяткувала 106-річчя в оточенні сім'ї, друзів і персоналу будинку для літніх людей. У день народження вона розповіла в чому криється секрет її довголіття.

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Про це пише The Care.

У будинку для літніх людей міста Ледбері (Велика Британія) 1 квітня відбулося по-справжньому тепле і радісне свято. Одна з найулюбленіших мешканок установи, Барбара Коллкатт, відзначила свій 106-й день народження.

Ювілей став яскравою подією, що запам'ятовується як для самої іменинниці, так і для її сім'ї, друзів і персоналу. Свято розпочалося з дружного виконання "Happy Birthday" і оплесків, коли Барбара, сяючи посмішкою, приймала привітання. Музичний настрій підтримав її улюблений виконавець, подарувавши гостям яскравий виступ.

Особливим моментом для Барбари стала вітальна листівка від короля і королеви, а також безліч подарунків від рідних і близьких.

Усе життя Барбара вела активний спосіб життя і захоплювалася тенісом. Фото: Care UK

Барбара Коллкатт народилася 1 квітня 1919 року в Вондсворті, Лондон. Тривалий час вона проживала в Горінг-бай-Сі (графство Сассекс), перш ніж переїхати в Ледбері 2023 року. Виросла у великій і дружній сім'ї з трьома братами та сестрою, які часто жартували над нею через дату її народження.

Усе життя Барбара вела активний спосіб життя і захоплювалася тенісом — вона грала до 80 років і досі залишається відданою прихильницею Вімблдону. У більш спокійній обстановці їй до душі малювання, читання і класична музика.

Секрет свого довголіття Барбара вбачає в любові до морозива і йогурту, а також у спадковості: її родичі теж прожили довге життя.

"Мої бабуся і дідусь дожили до похилого віку", — з усмішкою ділиться вона.

Менеджер з обслуговування Джейн Пай зазначила: "Персоналу подобається, що Барбара стала частиною нашої сім'ї Ледбері.

"Її життєлюбність, доброта та енергія надихають усіх нас. Ми її щиро любимо і з радістю відзначали разом цей особливий день", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер припустився помилки в прагненні "жити вічно". Біохакер Браян Джонсон, відомий своїми спробами зупинити старіння за допомогою передових технологій, визнав, що прийом одного медичного препарату призвів до серйозних побічних ефектів.

Також стало відомо, що 106-річна жінка поскаржилася, що її вік не розпізнають в аеропортах. Кретора Біггерстафф із Г'юстона звернулася до Міністерства внутрішньої безпеки США та до керівництва великих авіакомпаній після того, як, за її словами, зіткнулася з повторюваними проблемами під час проходження контролю безпеки.