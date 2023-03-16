Птичий грипп, Мпокс и Марбург. Почему сейчас появляется так много вирусов — отвечают ученые

В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

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От широко распространенной вспышки обезьяньей оспы, ныне называемой Мпокс, в 2022 году до развивающейся ситуации с птичьим гриппом и недавних случаев заболевания вирусом Марбург в Экваториальной Гвинее — COVID уже не так часто попадает в заголовки газет, как раньше. Вместо этого мы регулярно слышим о вспышках новых или вновь проявляющихся вирусов. Так увеличивается ли частота вспышек вирусов? Или мы просто стали лучше выявлять вспышки благодаря усовершенствованной технологии, разработанной во время пандемии COVID? Ответ может быть и тем, и другим, пишет Science Alert.

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Чтобы понять, как появляются вирусы, нам нужно вернуться к началу жизни на Земле. Существует несколько теорий о том, как появились первые вирусы, но все они сходятся в том, что вирусы существуют уже миллиарды лет, развиваясь вместе с живыми существами. Когда эта стабильная коэволюция нарушается, возникают проблемы.

Основными факторами появления вирусов в человеческой популяции являются люди и их действия. Сельское хозяйство стало распространенной практикой более 10 000 лет назад, и вместе с ним люди начали тесно контактировать с животными. Это дало возможность вирусам, которые естественным образом инфицировали этих животных, "перепрыгнуть" из одного вида в другой. Это называется зоонозом. Около 75% вновь возникающих инфекционных заболеваний вызваны зоонозами.

По мере развития человеческой цивилизации и технологий разрушение мест обитания животных вынуждало их искать новые территории в поисках источников пищи. Различные виды, которые обычно не контактировали друг с другом, теперь жили в одной среде. Добавьте в это уравнение людей, и вы получите идеальный рецепт для появления нового вируса.

Урбанизация приводит к высокой плотности населения, создавая идеальную среду для распространения вирусов. Быстрое развитие городов и поселков часто опережает развитие адекватной инфраструктуры, такой как санитария и здравоохранение, что еще больше увеличивает вероятность вспышек вирусов.

Изменение климата также способствует распространению вирусов. Например, арбовирусы (вирусы, распространяемые членистоногими, такими как комары) обнаруживаются в новых районах, поскольку расширяется диапазон стран, в которых могут выжить комары.

Ученые давно знали об этих факторах. Появление SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID) не удивило ни одного вирусолога или эпидемиолога. Это был вопрос о том, когда — а не если — возникнет пандемия. Неожиданностью стал масштаб пандемии COVID и сложность эффективного ограничения распространения вируса.

Мы также не могли предсказать, какое влияние окажет дезинформация на другие сферы общественного здравоохранения. В частности, за последние несколько лет антивакцинальные настроения стали более распространенными в социальных сетях, и мы наблюдаем рост числа сомневающихся в вакцинации.

Также были нарушены программы плановой иммунизации детей, что увеличило риск вспышек заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь.

Уроки эпиднадзора

Во время пандемии COVID наука развивалась с беспрецедентной скоростью, что привело к разработке новых и усовершенствованных методов обнаружения вируса для отслеживания вспышек и эволюции вируса. Теперь многие ученые, занимавшиеся отслеживанием SARS-CoV-2, обращают свое внимание на мониторинг и других вирусов.

Например, мониторинг сточных вод широко использовался для обнаружения SARS-CoV-2 во время пандемии и может аналогичным образом помочь в отслеживании других вирусов, представляющих угрозу для здоровья человека.

Когда человек заражается вирусом, часть генетического материала этого вируса обычно смывается в унитаз. Сточные воды способны показать, увеличивается ли число инфекций в районе, обычно еще до того, как в больницах начнет расти число случаев заболевания.

Адаптация этой технологии для поиска других вирусов, таких как грипп, корь или даже полиомиелит, может дать нам ценные данные о времени вспышек вирусов. В какой-то степени это уже происходит — например, полиовирус был обнаружен в сточных водах в Лондоне в 2022 году.

Это увеличение объема вирусного наблюдения, естественно, приведет к увеличению числа сообщений о вспышках вирусов. Хотя некоторые люди могут считать это нагнетанием страха, подобная информация может стать ключом к сдерживанию любых будущих пандемий. Если вспышка произойдет в районе, где нет надлежащего надзора за вирусами, инфекция, скорее всего, распространится слишком далеко, и ее будет трудно сдержать.

Тем не менее, эпиднадзор — это лишь одна из составляющих готовности к пандемии. Правительствам и агентствам здравоохранения и науки по всему миру необходимо иметь (регулярно обновляемые) протоколы о возникновении вирусов и пандемий, чтобы мы не пытались разобраться в ситуации, когда может быть уже слишком поздно.

COVID вряд ли станет последней пандемией, свидетелями которой станут многие люди, живущие сегодня. Будем надеяться, что в следующий раз мы будем лучше подготовлены.

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