Птичий грипп добрался до норок и морских львов: ученые предупреждают об опасных мутациях

Погибли сотни диких морских львов в Южной Америке, ферма норок в Европе и более 58 миллионов домашних птиц.

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Все эти животные стали жертвами птичьего гриппа — вируса, быстро циркулирующего по земному шару, убивающего диких и домашних животных, нарушающего экологическую обстановку и препятствующего снабжению продовольствием.

Адаптированный к птицам H5N1 был обнаружен у различных млекопитающих, но для более легкого распространения среди людей ему потребовалась бы сложная последовательность мутаций. Однако, здоровье человека неразрывно связано со здоровьем животных, и эти события являются жутким напоминанием о том, что широкомасштабная вспышка среди животных может иметь серьезные последствия для людей, пишет NBC News. Так, в США самая последняя волна птичьего гриппа поразила 17 млекопитающих и более 160 птиц. Это самая масштабная вспышка вируса H5N1 с тех пор, как в 1996 году он вызвал беспокойство в Китае.

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Вирус находится под пристальным наблюдением ученых, тем более сейчас, когда он распространился повсюду.

"Это потенциальный пандемический вирус номер один, который давно интересовал всех", — сказал Ричард Уэбби, исследователь инфекционных заболеваний в Детской исследовательской больнице Св. Джуда в Мемфисе, штат Теннесси, и директор Сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения.

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, заявил, что распространение птичьего гриппа на виды млекопитающих необходимо тщательно контролировать, хотя риск для людей на данный момент остается низким.

"Но мы не можем предполагать, что так будет и дальше, и мы должны быть готовы к любым изменениям в статус-кво, — сказал он. Огромное количество циркулирующего H5N1 повысило риск того, что вирус может распространиться на другие виды, развить способность передаваться среди людей и стать пандемией".

Вирусу еще предстоит разблокировать сложную цепь мутаций или генетических изменений, которые позволили бы ему быстрее распространяться среди людей. "Это серия событий, каждое из которых маловероятно. Вот почему я говорю, что риск для людей в настоящее время низок. Эволюционные барьеры высоки, — сказала Энис Лоуэн, вирусолог и доцент Медицинской школы Университета Эмори. Это игра чисел. Так что это одна из причин, по которой масштабы нынешней птичьей вспышки вызывают беспокойство".

Исследователей особенно беспокоит эта версия птичьего гриппа H5N1, потому что большинство людей ранее не сталкивались с ним. "У нас нет иммунного ответа против H5. Вот почему вирус имеет пандемический потенциал", — сказала Лоуэн.

Ученые также наблюдали высокую смертность и тяжелые заболевания у кур и млекопитающих, заразившихся H5N1, что заставило их задуматься о том, что вирус может вызывать тяжелые заболевания и у людей.

На данный момент в США зарегистрирован единственный случай заражения человека H5N1 — заключенный в тюрьме в Колорадо выбраковывал инфицированных птиц на ферме. Предыдущие побочные эффекты для людей, в основном среди людей в Юго-Восточной Азии и Северной Африке, которые, вероятно, непосредственно контактировали с зараженными птицами, имели высокие показатели смертности, хотя эти цифры могут быть необъективными из-за ограниченного количества сообщений о легких случаях.

H5N1 долгое время вызывал серьезную озабоченность в связи с пандемией. Его версия, которая циркулирует среди уток и других диких птиц, эволюционировала и адаптировалась для эффективного распространения. Когда эти животные путешествуют, вирус тоже путешествует через помет, слюну и выделения из носа.

Дикие птицы выделяют вирус и заражают животных "в большем количестве и на большей территории, чем когда-либо прежде", — сказал Брайан Ричардс, координатор по новым болезням в Национальном центре здоровья дикой природы Геологической службы США. Более 6100 диких птиц дали положительный результат на вирус в США.

Птицы на птицефабриках, вероятно, заражаются при контакте с фекалиями диких птиц или другими выделениями.

По словам Ричардса, падальщики, такие как медведи, еноты и лисы, также были инфицированы, вероятно, после поедания мертвой или больной птицы. Морские млекопитающие, в том числе дельфины, также дали положительный результат.

Недавно в Перу было найдено более 500 морских львов, инфицированных H5N1. Неясно, распространялся ли вирус среди этих видов или животные заражались через пищу.

"Птичий вирус не так хорошо прикрепляется к клеткам человека, как в дыхательных путях птиц. Они просто не приспособлены к людям", — сказала доктор Хелен Чу, врач-инфекционист и эксперт из Сиэтла.

Чтобы эффективно распространяться среди людей, вирусу необходимо внести несколько генетических изменений. Этот процесс, вероятно, имел бы место и у других млекопитающих. Уэбби и Лоуэн сказали, что есть два основных процесса, которые вирус может предпринять для лучшего связывания с рецепторами в респираторных клетках человека.

По словам Лоуэна, во-первых, вирус будет быстро изменяться за счет рекомбинации, при которой животное заражается как вирусом птичьего гриппа, так и вирусом человека. Во время двойного инфицирования два вируса гриппа могут обмениваться фрагментами генетического кода и объединяться, создавая химерный вирус.

Затем этому вирусу, вероятно, потребуется больше размножаться, чтобы исправить несовпадающие гены и развить черты, которые позволят ему процветать у людей.

"Новые штаммы было бы очень интересно увидеть, но, вероятно, они все еще не могли бы передаваться людям, — сказала Лоуэн. Вероятно, для исправления несоответствий потребуется дополнительная эволюция".

По словам Уэбби, предыдущие пандемии птичьего гриппа, которые начались в 1957 и 1968 годах, требовали как рекомбинации, так и дополнительных мутаций, прежде чем они смогли широко распространиться среди людей. Каждая из этих пандемий унесла жизни около 1 миллиона человек во всем мире и около 100 000 человек в одних только Соединенных Штатах.

Второй вариант — вирус мутирует в плотной группе животных. Исследователи забеспокоились после очевидной вспышки H5N1 на норковой ферме в Испании. "Они в маленьких клетках очень близко друг к другу. Есть высокий уровень эффективности передачи вируса между животными", — следует из заявления Чу.

Исследования, проведенные более десяти лет назад, показали, что хорьки могут подхватывать мутации для воздушно-капельной передачи H5N1 после серийных инфекций.

По словам Уэбби, во время недавней вспышки на норковой ферме вирус, вероятно, распространялся от норки к норке. Несмотря на то, что он приобрел одну вызывающую беспокойство мутацию, он в значительной степени остался адаптированным для птиц. "К счастью, вирус вовремя вытравили", — сказал Уэбби.

Вирус сталкивается с серьезными генетическими препятствиями, но чем больше он распространяется среди животных, тем больше у него шансов преодолеть эти барьеры. Лоуэн сказала, что правительства должны вкладывать дополнительные средства в наблюдение за потенциальными хозяевами, которые могут помочь вирусу проникнуть к людям, рассмотреть такие меры, как вакцинация, чтобы ограничить распространение среди домашней птицы, и инвестировать в науку, которая поможет определить, какие генетические изменения могут вызывать беспокойство.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп может уничтожить целый вид лебедей. Исследователи полагают, что дела обстоят настолько серьезно, что под угрозой находятся все культовые австралийские черные лебеди.