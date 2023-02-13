Пташиний грип дістався до норок і морських левів: учені попереджають про небезпечні мутації

Загинули сотні диких морських левів у Південній Америці, ферма норок у Європі та понад 58 мільйонів свійських птахів.

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Усі ці тварини стали жертвами пташиного грипу — вірусу, що швидко циркулює по земній кулі, вбиває диких і домашніх тварин, порушує екологічну ситуацію та перешкоджає постачанню продовольством.

Адаптований до птахів H5N1 був виявлений у різних ссавців, але для легшого поширення серед людей йому знадобилася б складна послідовність мутацій. Однак здоров'я людини нерозривно пов'язане зі здоров'ям тварин, і ці події є моторошним нагадуванням про те, що широкомасштабний спалах серед тварин може мати серйозні наслідки для людей, пише NBC News. Так, у США остання хвиля пташиного грипу вразила 17 ссавців і понад 160 птахів. Це наймасштабніший спалах вірусу H5N1 із того часу, як у 1996 році він викликав занепокоєння в Китаї.

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Вірус перебуває під пильним наглядом учених, тим більше зараз, коли він поширився усюди.

"Це потенційний пандемічний вірус номер один, який давно цікавив усіх", — сказав Річард Веббі, дослідник інфекційних захворювань у Дитячій дослідній лікарні Св. Джуда в Мемфісі, штат Теннессі, і директор Центру Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявив, що поширення пташиного грипу на види ссавців необхідно ретельно контролювати, хоча ризик для людей наразі залишається низьким.

"Але ми не можемо припускати, що так буде й надалі, і ми повинні бути готові до будь-яких змін у статус-кво, — сказав він. — Величезна кількість H5N1, що циркулює, підвищила ризик того, що вірус може поширитися на інші види, розвинути здатність передаватися серед людей і стати пандемією".

Вірус ще має розблокувати складний ланцюг мутацій або генетичних змін, які дозволили б йому швидше поширюватися серед людей. "Це серія подій, кожна з яких є малоймовірною. Ось чому я кажу, що ризик для людей низький. Еволюційні бар'єри високі, — сказала Еніс Лоуен, вірусологиня й доцентка Медичної школи Університету Еморі. — Це гра чисел. Так що це одна з причин, через які масштаби нинішнього пташиного спалаху викликають занепокоєння".

Дослідників особливо непокоїть ця версія пташиного грипу H5N1, тому що більшість людей раніше не стикалися з ним. "У нас немає імунної відповіді проти H5. Ось чому вірус має пандемічний потенціал", — сказала Лоуен.

Учені також спостерігали високу смертність і тяжкі захворювання в курей і ссавців, що заразилися H5N1, що змусило їх задуматися про те, що вірус може викликати тяжкі захворювання і в людей.

Наразі в США зареєстровано єдиний випадок зараження людини H5N1 — ув'язнений у Колорадо вибраковував інфікованих птахів на фермі. Попередні побічні ефекти для людей, в основному серед людей у Південно-Східній Азії та Північній Африці, які, ймовірно, безпосередньо контактували із зараженими птахами, мали високі показники смертності, хоча ці цифри можуть бути необ'єктивними через обмежену кількість повідомлень про легкі випадки.

H5N1 тривалий час викликав серйозне занепокоєння у зв'язку з пандемією. Його версія, яка циркулює серед качок та інших диких птахів, еволюціонувала й адаптувалася для ефективного поширення. Коли ці тварини подорожують, вірус теж подорожує через послід, слину та виділення з носа.

Дикі птахи виділяють вірус і заражають тварин "у більшій кількості й на більшій території, ніж будь-коли раніше", — сказав Браян Річардс, координатор із нових хвороб у Національному центрі здоров'я дикої природи Геологічної служби США. Понад 6100 диких птахів дали позитивний результат на вірус США.

Птахи на птахофабриках, імовірно, заражаються під час контакту з фекаліями диких птахів чи іншими виділеннями.

За словами Річардса, падальники, такі як ведмеді, єноти й лисиці, також були інфіковані, ймовірно, після поїдання мертвого або хворого птаха. Морські ссавці, зокрема дельфіни, також дали позитивний результат.

Нещодавно в Перу було знайдено понад 500 морських левів, інфікованих H5N1. Неясно, чи поширювався вірус серед цих видів, чи тварини заражалися через їжу.

"Пташиний вірус не так добре прикріплюється до клітин людини, як у дихальних шляхах птахів. Вони просто не пристосовані до людей", — сказала докторка Гелен Чу, лікарка-інфекціоністка й експертка із Сіетла.

Щоб ефективно поширюватися серед людей, вірусу необхідно внести кілька генетичних змін. Цей процес, імовірно, мав би місце і в інших ссавців. Веббі та Лоуен сказали, що є два основні процеси, які вірус може зробити для кращого зв'язування з рецепторами в респіраторних клітинах людини.

За словами Лоуен, по-перше, вірус швидко змінюватиметься за рахунок рекомбінації, в разі якої тварина заражається як вірусом пташиного грипу, так і вірусом людини. Під час подвійного інфікування два віруси грипу можуть обмінюватися фрагментами генетичного коду й об'єднуватися, створюючи химерний вірус.

Потім цьому вірусу, ймовірно, потрібно більше розмножуватися, щоб виправити гени, що не збігаються, та розвинути риси, які дозволять йому процвітати в людей.

"Нові штами було б дуже цікаво побачити, але, ймовірно, вони все ще не могли б передаватися людям, — сказала Лоуен. — Імовірно, для виправлення невідповідностей буде потрібна додаткова еволюція".

За словами Веббі, попередні пандемії пташиного грипу, які розпочалися в 1957 та 1968 роках, вимагали як рекомбінації, так і додаткових мутацій, перш ніж вони змогли широко поширитися серед людей. Кожна з цих пандемій забрала життя близько 1 мільйона людей у всьому світі й близько 100 000 людей в одних Сполучених Штатах.

Другий варіант — вірус мутує в щільній групі тварин. Дослідники занепокоїлися після очевидного спалаху H5N1 на норковій фермі в Іспанії. "Вони в маленьких клітках дуже близько одне до одного. Є високий рівень ефективності передачі вірусу між тваринами", — випливає із заяви Чу.

Дослідження, проведені понад десять років тому, показали, що тхори можуть підхоплювати мутації для повітряно-краплинної передачі H5N1 після серійних інфекцій.

За словами Веббі, під час недавнього спалаху на норковій фермі вірус, імовірно, поширювався від норки до норки. Попри те, що він надбав одну мутацію, що викликає занепокоєння, він значною мірою залишився адаптованим для птахів. "На щастя, вірус вчасно витруїли", — сказав Веббі.

Вірус стикається зі серйозними генетичними перешкодами, але що більше він поширюється серед тварин, то більше в нього шансів подолати ці бар'єри. Лоуен сказала, що уряди повинні вкладати додаткові кошти в спостереження за потенційними господарями, які можуть допомогти вірусу проникнути до людей, розглянути такі заходи як вакцинація, щоб обмежити поширення серед свійської птиці, та інвестувати в науку, яка допоможе визначити, які генетичні зміни можуть викликати занепокоєння.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип може знищити цілий вид лебедів. Дослідники вважають, що справи настільки серйозні, що під загрозою перебувають усі культові австралійські чорні лебеді.