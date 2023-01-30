Полює лише на чорних лебедів. Учені попереджають, що вірус може винищити цілий вид

Дослідники вважають, що справи настільки серйозні, що під загрозою знаходяться всі культові австралійські чорні лебеді.

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Генетичний склад культового австралійського лебедя (Cygnus atratus) зіграв з унікальними птахами злий жарт — вчені з'ясували, що в їхній ДНК відсутні деякі ключові імунні гени, що робить їх надзвичайно вразливими до низки вірусів, особливо пташиного грипу HPAI, пише Science Alert.

Дослідники здійснили таке гнітюче відкриття ще в 2021 році, коли вперше секвенували геном унікальних австралійських чорних лебедів. Тоді вони порівняли ДНК птахів із близькими білими лебедями північної півкулі та з'ясували, що в них бракує деяких ключових імунних генів.

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За словами вчених з Університету Квінсленду, які працювали над дослідженням, загроза настільки серйозна, що на межі виживання може бути цілий вид. Передбачається, що таке плачевне становище чорних австралійських лебедів пов'язане з тим, що вид ізольований географічно. Через це птахи не піддавалися впливу великої кількості патогенів, які зустрічаються за межами їхнього ареалу проживання — південного сходу та південного заходу Австралії, де вони живуть і розмножуються.

За словами співавтора дослідження мікробіолога Кірсті Шорт, вони з колегами з'ясували, що австралійські чорні лебеді настільки сприйнятливі до пташиного грипу HPAI, що заразившись, можуть померти протягом трьох днів. Вивчивши ДНК унікальних птахів, вчені виявили, що їхня імунна система влаштована так, що поява в їхньому середовищі існування вірусної інфекції буквально ставить під загрозу вимирання цілий вид.

У процесі дослідження вчені порівняли десятки тисяч генів чорних австралійських лебедів і споріднених ним лебедів-шипунів (Cygnus olor), які мешкають у Північній півкулі. У процесі аналізу вчені виявили клас білків сімейства toll-подібних рецепторів (TLR7), які не активувалися належним способом. Дослідники зазначають, що саме ці частини геному відповідають за захист від різних патогенів, зокрема пташиного грипу. Простіше кажучи, в австралійських чорних лебедів усе ще є ген захисту від пташиного грипу, проте він не працює належним способом, що ставить під загрозу існування всього виду.

Шорт зазначає, що наразі в Австралії не зареєстровані випадки захворювання на HPAI, проте вірус уже широко поширився по світу — випадки зараження відомі в Азії, Північній Америці та Африці, Європі та Південній Америці. Ба більше, дослідникам відомо, що коли вірус вперше потрапляв до регіонів, наприклад, Чилі та Перу, його жертвами стали тисячі диких морських птахів.

До речі, в процесі дослідження вчені виявили ще один ген — SLC45A2, який, мабуть, відповідає за унікальне забарвлення австралійських чорних лебедів. Дослідники знають, що мутації цього гена призводять до втрати пігменту, а тому припускають, що предки чорних лебедів, а також їх близьких видів, спочатку були чорними, а потім втратили своє забарвлення.

Шорт із колегами сподіваються, що отримані ними результати надалі допоможуть захистити австралійських чорних лебедів, використавши селекцію чи імунотерапію.

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