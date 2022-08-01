Топ-5 тварин, які виглядають дуже милими, але з ними краще не дружити

Деякими тваринами краще милуватися на відстані, адже вони можуть бути небезпечними для людини, попри свій умиротворений вигляд.

Деякі тварини виглядають так само, якими вони є насправді — лютими, агресивними та небезпечними для людини. Але існують тварини, які виглядають дуже мило, але насправді краще з ними не дружити та спостерігати за їхнім життям здалеку. Видання Discover Magazine зібрало свій топ-5 милих на вигляд тварин, зустріч із якими може закінчитись отриманням травм або навіть може стати причиною смерті.

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Морський леопард

[ + – ] Морський леопард – це головний хижак в Антарктичному регіоні Фото: star

Морський леопард — це головний хижак в Антарктичному регіоні. У цього виду справжніх тюленів дуже потужні та великі щелепи, а також морський леопард може дуже швидко плавати. Під водою він розвиває швидкість до 40 км/год і харчується тюленями, рибою, птахами, інколи ж навіть пінгвінами.

Морський леопард є майстерним хижаком не лише у воді, а й на льоду, де він нападає на пінгвінів під час шлюбного періоду та на їхніх пташенят.

Морський леопард, який важить 350 кг, не боїться нікого, крім косаток, які харчуються цим видом тюленів. Свідчень про те, що морський леопард нападав на людину дуже мало, але вони можуть це робити і навіть відомо про один випадок, коли напад цієї тварини закінчився смертю людини.

Лебідь-шипун

[ + – ] Лебеді-шипуни мешкають у північній Європі та Азії, але найбільше їх зустрічається в США Фото: star

Лебеді-шипуни мешкають у північній Європі та Азії, але найбільше їх зустрічається у США. Цих водоплавних птахів туди завезли у другій половині 19 століття, щоб вони були окрасою місцевих парків, зоопарків та заміських маєтків. Назва цих птахів пов'язана з тим, що вони видають менш гучні звуки, ніж інші лебеді.

Ці птахи можуть напасти на людину, якщо надто близько підійти до їх гнізда або до пташенят. Ці напади відбувалися вже з людьми, які плавали на гідроциклах, байдарках та каное, у тих же водоймах, де мешкають лебеді.

У 2012 році лебідь-шипун напав чоловіка в США, скинув його у воду і продовжував атакувати його, поки той не потонув. До цього лебедя, довжина якого досягаємо 1,8 метра, з розмахом крил 2,4 метра, краще не наближатися.

Велика панда

[ + – ] Велика панда своїм зовнішнім виглядом нагадує величезного іграшкового плюшевого ведмедика. Але це враження оманливе Фото: star

Велика панда своїм зовнішнім виглядом нагадує величезного іграшкового плюшевого ведмедика. Але це враження оманливе. Великі панди можуть бути дуже агресивними.

Ці тварини дуже сильні, мають потужні зуби та дуже гострі пазурі і якщо вони відчують загрозу, то можуть напасти на людину. В основному вони ведуть відокремлений спосіб життя та уникають конфліктних ситуацій. Але свою агресію панди проявляють до собі подібних під час шлюбного періоду. Самці можуть атакувати один одного, щоб показати "хто в хаті господар".

Також відомі випадки нападу великих панд на людину. Зокрема, панди можуть вважати вторгнення в їхній особистий простір дуже великою для себе загрозою. Деякі люди, які проникали до панд у вольєр у зоопарку, отримували жорстоку відсіч. Панди кидалися на людей і кусали їх, що призводило до значних травм.

Товстий лорі

[ + – ] Товсті лорі — це примати, які мешкають на деревах і досягають у довжину максимум 40 см Фото: star

Товсті лорі — це примати, які мешкають на деревах і досягають у довжину максимум 40 см. Вони живуть у тропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії і попри свій милий зовнішній вигляд, вони небезпечніші, ніж здаються. Товсті лорі, якщо відчують загрозу для себе, можуть дуже сильно вкусити людину. Але укус сам по собі не такий страшний, як те, що разом зі слиною в тіло людини потрапить неймовірно сильна отрута.

Ця отрута у товстих лорі виділяється залозами на передніх кінцівках. Цей примат злизує її і отруйна речовина поєднується зі слиною. Отрута настільки сильна, що викликає гниття плоті і від цього навіть можна померти.

Довгий час вчені вважали, що єдиний отруйний примат у світі використовує отруту для захисту від хижаків. Але нещодавно стало відомо, що в основному примати використовують отруту один проти одного, коли борються. Випадків укусу людей також досить багато.

Тасманійський диявол

[ + – ] Тасманійський диявол – це хижа сумчаста тварина розміром з кішку Фото: star

Тасманійський диявол — це хижа сумчаста тварина розміром з кішку. Це ссавець переважно мешкає на острові Тасманія, біля Австралії. Тасманійські дияволи вважаються справжніми ненажерами. У них дуже сильні щелепи та такі ж потужні та гострі зуби. З їхньою допомогою хижак повністю з'їдає свою жертву, не залишаючи навіть кісток.

Хоча ці сумчасті можуть полювати на дрібних тварин, птахів та риб, переважно вони харчуються падаллю. І їх не лякає розмір померлої тварини. Це може бути туша великої рогатої худоби, вівці та кенгуру. Вони можуть напасти на людину під час шлюбного періоду, коли ці тварини стають особливо агресивними. Перед нападом тасманійські дияволи видають страшні звуки.

[ + – ] Перед нападом тасманійські дияволи видають лякаючі звуки.

Як уже писав Фокус, вчені виявили новий вид європейської панди. Представники цього виду жили 6 млн років тому в Південній Європі і не могли їсти бамбук.

Також Фокус писав про те, що вчені назвали звичайних кішок інвазивним чужорідним виглядом. Дослідження передбачає, що кішки не є природним видом для Європи та знищують мільйони інших ссавців та птахів щорічно.