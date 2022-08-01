Топ-5 животных, которые выглядят очень милыми, но с ними лучше не дружить

Некоторыми животными лучше любоваться на расстоянии, ведь они могут быть опасными для человека, несмотря на свой умиротворенный вид.

Некоторые животные выглядят так же, какими они есть на самом деле – свирепыми, агрессивными и опасными для человека. Но существуют животные, которые выглядят очень мило, но на самом деле лучше с ними не дружить и наблюдать за их жизнью издалека. Издание Discover Magazine собрало свой топ-5 милых на вид животных, встреча с которыми может закончится получением травм или даже может стать причиной смерти.

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Морской леопард

[ + – ] Морской леопард — это главный хищник в Антарктическом регионе Фото: Discover Magazine

Морской леопард — это главный хищник в Антарктическом регионе. У этого вида настоящих тюленей очень мощные и большие челюсти, а также морской леопард может очень быстро плавать. Под водой он развивает скорость до 40 км/ч и питается тюленями, рыбой, птицами, а иногда даже пингвинами.

Морской леопард является искусным хищником не только в воде, но и на льду, где он нападает на пингвинов во время брачного периода и на их птенцов.

Морской леопард, который весит 350 кг не боится никого, кроме косаток, которые питаются этим видом тюленей. Свидетельств о том, что морской леопард нападал на человека очень мало, но они могут это делать и даже известно об одном случае, когда нападение этого животного закончилось гибелью человека.

Лебедь-шипун

[ + – ] Лебеди-шипуны обитают в cеверной Европе и Азии, но больше всего их встречается в США Фото: Discover Magazine

Лебеди-шипуны обитают в северной Европе и Азии, но больше всего их встречается в США. Этих водоплавающих птиц туда завезли во второй половине 19 века, чтобы они были украшением местных парков, зоопарков и загородных поместий. Название этих птиц связано с тем, что они издают менее громкие звуки, чем другие лебеди.

Эти птицы могут напасть на человека, если слишком близко подойти к их гнезду или же к птенцам. Эти нападения происходили уже с людьми, которые плавали на гидроциклах, байдарках и каноэ, в тех же водоемах, где живут лебеди.

В 2012 году лебедь-шипун напал мужчину в США, сбросил его в воду и продолжал его атаковать, пока тот не утонул. К этому лебедю, длина которого достигаетм 1,8 метра, с размахом крыльев в 2,4 метра, лучше не приближаться.

Большая панда

[ + – ] Большая панда своим внешним видом напоминает огромного игрушечного плюшевого мишку. Но это впечатление обманчиво Фото: Discover Magazine

Большая панда своим внешним видом напоминает огромного игрушечного плюшевого мишку. Но это впечатление обманчиво. Большие панды могут быть очень агрессивными.

Эти животные очень сильные, имеют мощные зубы и очень острые когти и если они почувствуют угрозу, то могут напасть на человека. В основном они ведут уединенный образ жизни и избегают конфликтных ситуаций. Но свою агрессию панды проявляют к себе подобным во время брачного периода. Самцы могут атаковать друг друга, чтобы показать "кто в доме хозяин".

Также известны случаи нападения больших панд на человека. В частности, панды могут считать вторжение в их личное пространство очень большой для себя угрозой. Некоторые люди, которые проникали к пандам в вольер в зоопарке, получали жестокий отпор. Панды бросались на людей и кусали их, что приводило к значительным травмам.

Толстый лори

[ + – ] Толстые лори – это приматы, которые обитают на деревьях и достигают в длину максимум 40 см Фото: Discover Magazine

Толстые лори – это приматы, которые обитают на деревьях и достигают в длину максимум 40 см. Они живут в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии и несмотря на свой милый внешний вид, они опаснее, чем кажутся. Толстые лори, если почувствуют угрозу для себя, могут очень сильно укусить человека. Но укус сам по себе не так страшен, как то, что вместе со слюной в тело человека попадет невероятно сильный яд.

Этот яд у толстых лори выделяется железами на передних конечностях. Этот примат слизывает его и отравляющее вещество смешивается со слюной. Яд настолько силен, что вызывает гниение плоти и от этого даже можно умереть.

Долгое время ученые считали, что единственный ядовитый примат в мире использует яд для защиты от хищников. Но недавно стало известно, что в основном приматы используют яд друг против друга, когда сражаются. Случаев укуса людей также достаточно много.

Тасманийский дьявол

[ + – ] Тасманийский дьявол – это хищное сумчатое животное размером с кошку Фото: Discover Magazine

Тасманийский дьявол – это хищное сумчатое животное размером с кошку. Это млекопитающее в основном обитает на острове Тасмания, возле Австралии. Тасманийские дьяволы считаются настоящими прожорами. У них очень сильные челюсти и такие же мощные и острые зубы. С их помощью хищник полностью съедает свою жертву, не оставляя даже костей.

Хотя эти сумчатые могут охотиться на мелких животных, птиц и рыб, в основном они питаются падалью. И их не пугает размер умершего животного. Это может быть туша крупного рогатого скота, овцы и кенгуру. Они могут напасть на человека во время брачного периода, когда эти животные становятся особенно агрессивными. Перед нападением тасманийские дьяволы издают ужасные пугающие звуки.

[ + – ] Перед нападением тасманийские дьяволы издают ужасные пугающие звуки

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили новый вид европейской панды. Представители этого вида жили 6 млн лет назад в Южной Европе и не могли есть бамбук.

Также Фокус писал о том, что ученые назвали обычных кошек инвазивным чужеродным видом. Исследование предполагает, что кошки не являются естественным видом для Европы и уничтожают миллионы других млекопитающих и птиц ежегодно.