Обнаружен новый вид панды, живший в Европе 6 млн лет назад: какими они были и почему исчезли

Последние европейские панды были большими "слабаками", которые не могли есть даже бамбук.

Еще 40 лет назад на территории Болгарии обнаружили верхний клык и верхний коренной зуб неизвестного животного. Эти зубы хранились в Болгарском национальном музее естественной истории в Софии и до сих пор их никто не изучал. Новое исследование показало, что эти зубы принадлежат новому виду панд, которые жили на юге Европы 6 млн лет назад и эти животные были последними пандами в этом регионе, сообщает Live Science.

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Анализ зубов неизвестного древнего животного, который провели болгарские ученые, показал, что они принадлежали новому виду панд, названному Agriarctos nikolovi. Ученые считают, что эти древние панды были не прямыми предками, а лишь близкими родственниками современной большой панды.

Исследование показало, что зубы этой панды не похожи ни на одни зубы других древних панд, которые жили в Европе. У большинства видов европейских панд зубы были меньше, чем у современных больших панд, а значит они были меньше по размеру своих нынешних родственников. Но у панд вида Agriarctos nikolovi зубы были намного больше, а это значит, что по размеру они были такими же или немного крупнее, чем современные большие панды.

[ + – ] Анализ зубов неизвестного древнего животного, который провели болгарские ученые, показал, что они принадлежали новому виду панд, названному Agriarctos nikolovi. Так эти панды веротяно могли выглядеть Фото: Live Science

По словам палеонтолога Николая Спасова, все окаменелые останки древних европейских панд относятся к периоду в более чем 10 млн лет назад. А зубы новой панды имеют возраст 6 млн лет. Это значит, что эти животные вероятно были самыми последними пандами в Европе.

По словам Спасова, представители вида Agriarctos nikolovi жили в совершенно другой среде обитания, чем современные большие панды. Регион, где нашли зубы древней панды, миллионы лет назад был заболоченным лесом.

"Мы считаем, что эти панды питались более разнообразной пищей, чем их нынешние родственники. Это были разные мягкие растения, а не только бамбук, как сейчас", — говорит Спасов.

Современные панды могут есть мясо, но предпочитают растения. Что касается вида Agriarctos nikolovi, то эти панды имели более слабые зубы, чем современные большие панды. А значит они не могли есть не то что кости и мясо, а даже не могли пережевать бамбук.

[ + – ] Современные панды могут есть мясо, но предпочитают растения. Что касается вида Agriarctos nikolovi, то эти панды имели более слабые зубы, чем современные большие панды. А значит они не могли есть не то что кости и мясо, а даже не могли пережевать бамбук Фото: Live Science

Ученые считают, что последние панды в Европе вероятно исчезли из-за изменения климата, которое повлияло на их среду обитания и привычный рацион.

"В конце миоцена (23 — 5,3 млн лет назад) на юге Европы происходили изменения климата. На жизнь этих панд могло повлиять событие, которое известно, как Мессинский кризис солености. 6 млн лет назад Средиземное море почти полностью высохло, леса изменились, здесь стало намного жарче и панды скорее всего не могли обеспечить себя пищей в достаточном количестве", — говорит Спасов.

Хотя ученые и считают европейских панд родственниками современных "бамбуковых медведей", они не знают точно, как животные из Европы связаны с себе подобными из Азии.До сих пор не ясно, где появились панды изначально – в Европе или Азии. По словам Спасова, теория о европейском происхождении панд более вероятна, так как самые старые окаменелости этих медведей обнаружены именно в Европе, а только потом панды эмигрировали в Азию. Но точного ответа на эту загадку пока нет.

Как уже писал Фокус, недавно ученые выяснили, когда на передних лапах у панд появился необычный шестой палец и зачем он вообще нужен этим животным.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как пандам удается набирать такой большой вес, ведь у них только бамбуковая диета.