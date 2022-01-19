Ученые выяснили, как большие панды остаются "щекастыми", несмотря на жесткую бамбуковую диету

Большие панды питаются листьями бамбука и молодыми побегами, но имеют внушительный вес.

Большая панда (Ailuropoda melanoleuca) обладает характерной для плотоядных пищеварительной системой с коротким желудочно-кишечным трактом. Но при этом панды очень редко едят мясо, а питается исключительно бамбуком — нежирной и относительно некачественной пищей. Китайские ученые решили выяснить, как на такой довольно жесткой диете этим представителям медвежьих удается иметь высокую массу тела, пишет Cell Reports.

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В дикой природе диета большой панды меняется в зависимости от сезона: животные питаются исключительно листьями в течение 8 месяцев в году (обычно с конца августа по апрель), но предпочтительно потребляют молодые побеги, когда они доступны (обычно с конца апреля по август). Суточный прирост массы тела больших панд значительно выше в сезон поедания побегов по сравнению с сезоном поедания листьев. Листья бамбука содержат большое количество гемицеллюлозы и целлюлозы, тогда как в побегах больше доступных углеводов и белков. Однако и побеги, и листья содержат мало жира.

Китайские ученые изучали микробиом больших панд — то есть сообщества микрорганизмов, населяющих тело.

В ходе исследования они перенесли фекальную микробиоту панды (с помощью обработанного фрагмента их экскрементов) в организм лабораторных мышей без микробов. При этом одним грызунам досталась микробиота летних месяцев, когда панда ест молодые побеги бамбука, а другим — зимних, когда панде приходится есть листья. Кормили мышей побегами или листьями бамбука.

Как свидетельствуют результаты исследования, в "летней" микробиоте больше бактерий Clostridium butyricum, чьи ферменты помогают организмам хозяев получать больше бутиратов, солей или эфиров масляной кислоты. Обилие бутиратов активировало ген Per2, отвечающий за более активный синтез фосфолипидов печенью. В итоге мыши с "летней" микробиотой панд росли и набирали вес быстрее, чем грызуны с "зимней" микробиотой.

Это исследование продемонстрировало, что сезонные сдвиги в микробиоме кишечника влияют на показатели роста, способствуя более глубокому пониманию взаимодействия хозяина и микробов у диких млекопитающих.

Теперь ученые собираются выяснить, может ли недостаточное разнообразие микробиома отдельных панд в дикой природе снижать их шансы на выживание и хорошую физическую форму.

Отметим, что большие панды встречаются в природе только в горных регионах Центрального Китая в бамбуковых лесах. Интересно, что панды едят до 16 часов в день и потребляют до 18 килограмм корма.

Ранее ученые выяснили, как "нелогичный" окрас панд помогает им выжить.

Также Фокус писал, как самому неуклюжему виду удалось избежать вымирания. Недавно панды были официально исключены из списка вымирающих видов. Но выживание бамбуковых медведей все еще под угрозой.