Пандам здесь не место. Как самому неуклюжему виду удалось избежать вымирания

Недавно панды были официально исключены из списка вымирающих видов. Но выживание бамбуковых медведей все еще под угрозой.

Совсем недавно Китай объявил, что панды уже не находятся под угрозой вымирания. Уровень опасности понижен, поскольку количество панд в дикой природе достигло 1800 особей. По словам экспертов, Китаю удалось спасти свое культовое животное благодаря долгосрочным усилиям, в которые входит расширение среды обитания.

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"Последнее обновление отражает улучшение условий жизни панд и усилия Китая по сохранению их среды обитания", – заявил глава Департамента природы и охраны окружающей среды Китая Цуй Шухонг.

Стоит подчеркнуть, что заявление от Китая прозвучало спустя пять лет после того, как Международный союз охраны природы (МСОП) исключил панд из списка исчезающих видов и отнес к "уязвимым". В 2016 году китайские официальные лица активно оспаривали это решение, утверждая, что оно может ввести людей в заблуждение, создавая впечатление, что усилия по сохранению панд можно ослабить.

[ + – ] Совсем скоро изменение климата уничтожит более 35% бамбуковых рощ Фото: WWF

Среда обитания: заповедники есть, но где бамбуковые леса?

Для того, чтобы остановить сокращение численности панд, потребовались огромные усилия. Всемирный фонд дикой природы (WWF) работал с китайским правительством с 1981 года, чтобы сохранить уникальную среду обитания животных.

"Мы помогли создать интегрированную сеть заповедников для панд и безопасных коридоров для диких особей, а также работаем с местными сообществами над минимизацией человеческого воздействия на леса", – говорится в сообщении WWF.

Благодаря общим усилиям, число заповедников для панд выросло до 67. Сейчас они защищают почти две трети диких панд, а также большие участки бамбуковых лесов в горных районах. Заповедники служат безопасным убежищем и для других видов.

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Несмотря на это, панды все еще остаются рассредоточенными и уязвимыми, а большая часть их среды обитания находится под угрозой из-за изменения климата.

Десятилетия работы показали, что будущее панд и их лесных домов зависит от еще больших усилий, особенно с учетом грядущих климатических изменений. На данный момент рост популяции панд – хорошая новость, но согласно прогнозам, изменение климата уничтожит более 35% бамбуковых рощ (а это среда обитания панд) уже в ближайшие 80 лет.

[ + – ] Благодаря общим усилиям, число заповедников для панд выросло до 67 Фото: Isolate Create from Pexels

Когда эволюция взяла выходной. Как панды сумели выжить

Еще одна проблема заключается в самих пандах, которые, похоже, мало приспособлены к жизни в целом. Особенности питания и спаривания панд породили распространенное мнение о том, что эволюция во время их создания несколько отвлеклась.

Большая панда (Ailuropoda melanoleuca) — бамбуковый медведь, одно из редчайших животных, занесенных в международную Красную книгу.

Как сумели панды преодолеть естественный отбор и выжить в мире дикой природы?

Одна из особенностей панд – чрезвычайно неэффективная диета. Как и другие медведи, всеядные и плотоядные животные, панды имеют короткую пищеварительную систему. Это делает их мало приспособленными к диете из волокнистого и бедного питательными веществами бамбука. Чтобы получить необходимое количество питательных веществ, панды должны ежедневно съедать бамбука, эквивалентное почти четверти своего веса. К тому же панды предпочитают молодые ростки бамбука, в которых питательных веществ еще меньше. В случае, если панды питаются только молодыми побегами, им необходимо ежедневно съедать бамбука почти в половину своего веса.

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По словам специалиста по охране природы из зоопарка Сан-Диего Меган Оуэн, эта особенность возможно, имеет эволюционное объяснение. Любовь панд к бамбуку заключается в отсутствии конкуренции. Три миллиона лет назад, когда панды отделились от линии медведей, им было трудно добыть вкусную и питательную пищу, такую как мясо, фрукты и орехи. А вот бамбук рос повсеместно, образуя большую незанятую экологическую нишу.

По сути, у панд было два пути: сильно постараться, чтобы получить более питательную еду, или же довольствоваться казалось бы неиссякаемым запасом бамбука.

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Панды приспособились к вегетарианству с помощью некоторых физических новшеств. – увеличенных жевательных мышц, их знаменитых "больших пальцев" и слегка измененной пищеварительной системы. Хотя они все еще оставались более приспособленными для хищного образа жизни, чем для травоядного.

Панды не ленятся, они экономят энергию!

Но наиболее заметные изменения были поведенческими. Пандам пришлось минимизировать расход энергии во всех аспектах своей жизни: ограничить передвижение, период спаривания, набирать вес для сохранения тепла и как можно дольше спать. Экономия энергии также объясняет их совсем маленьких и беспомощных детенышей. Эксперт из Смитсоновского национального зоологического парка Лиза Стивенс говорит, что гораздо эффективнее рожать очень маленьких, неразвитых детенышей и растить их на молочном вскармливании, чем тратить энергию на развитие плода.

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Панды и сложности семейной жизни

Брачные привычки панд кажутся еще менее пригодными для выживания, чем их диета. Когда дело доходит до спаривания, мишки-панды сталкиваются с серьезными препятствиями: у самок редко происходит течка, а самцам инстинкт не всегда подсказывает, как спариваться… на фоне других проблем.

Пример — панды Линг-Линг и Синь-Син в Смитсоновском национальном зоопарке, чьи отношения с тех пор, как их познакомили в 1976 году, были крайне шаткими. Самец долго не мог оплодотворить самку, что было не удивительно: поначалу Синь-Син упорно пытался спариться с ухом и лапой своей суженой.

Сотрудники зоопарка попытался провести искусственное оплодотворение, но безуспешно. С 1983 по 1989 годы пара все же начала успешно спариваться, на свет появились пять детенышей – один мертворожденный, а еще четыре умерли в первые дни после рождения.

"В дикой природе размножение у панд не является ограничивающим фактором – кажется, у них там все хорошо. Мы видим проблемы только в неволе, потому что их образ жизни сильно отличается от естественных условий обитания", – отмечает специалист из Китайской программы охраны природы Мэтт Дёрнин.

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В дикой природе самцы панд соревнуются друг с другом за самок, которые затем выбирают себе пару – это поведение, неразрывно связанное с естественной мотивацией к спариванию.

"Если взять на улице случайных мужчину и женщину и поместить их в одной комнате, вы же не будете ждать, что они станут заводить детей?" – поясняет Дёрнин.

Низкий процент выживаемости детенышей панд может быть следствием того, что заводчики стараются максимизировать производство детенышей. В дикой природе детеныши панд обычно остаются со своими матерями около двух лет, но центры разведения в Китае забирают детенышей у матерей примерно в возрасте от 6 месяцев до 1 года. Таким образом, молодые панды лишаются важного периода социального взаимодействия и возможности наблюдать соответствующее брачное поведение.

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Действительно, у самок панд течка длится всего три дня в году, но этот период спаривания не слишком короче, чем у большинства других медведей.

Со временем показатель выживаемости детенышей значительно вырос, теперь он составляет почти 100% — возможно, из-за того, что в парках все чаще пытаются воссоздать естественную среду обитания панд. Некоторые зоопарки также экспериментируют, оставляя детенышей вместе с их матерями на более длительное время, ограждая от посетителей зоопарков.

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Эксперты сходятся во мнении, что панды прошли своеобразный путь эволюционного развития не для жизни в зоопарках. Они эволюционировали, чтобы искать себе пищу и пару в густых бамбуковых лесах после того, как их вырастили настоящие матери, а не люди.

Слабые стороны панды в современном мире – от неспособности размножаться в неволе до скучного образа жизни — это результат истории развития вида, а не злая шутка эволюции.

По материалам: BBC, WWF, Discover Magazine.