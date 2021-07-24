Пандам тут не місце. Як найбільш незграбному виду вдалося уникнути вимирання

Нещодавно панди були офіційно виключені зі списку вимираючих видів. Але виживання бамбукових ведмедів все ще під загрозою.

Зовсім недавно Китай оголосив, що панди вже не перебувають під загрозою вимирання. Рівень небезпеки знижений, оскільки кількість панд у дикій природі досягла 1800 особин. За словами експертів, Китаю вдалося врятувати свою культову тварину завдяки довгостроковим зусиллям, в які входить розширення середовища проживання.

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"Останнє оновлення відображає поліпшення умов життя панд і зусилля Китаю зі збереження їх середовища проживання", — заявив глава Департаменту природи і охорони навколишнього середовища Китаю Цуй Шухонг.

Варто підкреслити, що заява від Китаю прозвучала через пʼять років після того, як Міжнародний союз охорони природи (МСОП) виключив панд зі списку зникаючих видів і відніс до "вразливих". У 2016 році китайські офіційні особи активно заперечували це рішення, стверджуючи, що воно може ввести людей в оману, створюючи враження, що зусилля по збереженню панд можна послабити.

[ + – ] Зовсім скоро зміна клімату знищить понад 35% бамбукових гаїв Фото: enigma

Навколишнє середовище: заповідники є, але де бамбукові ліси?

Для того, щоб зупинити скорочення чисельності панд, потрібні величезні зусилля. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) працював з китайським урядом з 1981 року, щоб зберегти унікальне середовище проживання тварин.

"Ми допомогли створити інтегровану мережу заповідників для панд і безпечних коридорів для диких особин, а також працюємо з місцевими громадами над мінімізацією людського впливу на ліси", — йдеться у повідомленні WWF.

Завдяки спільним зусиллям, число заповідників для панд зросло до 67. Зараз вони захищають майже дві третини диких панд, а також великі ділянки бамбукових лісів у гірських районах. Заповідники служать безпечним притулком і для інших видів.

Незважаючи на це, панди все ще залишаються розміщеними і вразливими, а більша частина їх місця існування знаходиться під загрозою через зміну клімату.

Десятиліття роботи показали, що майбутнє панд та їх лісових будинків залежить від ще більших зусиль, особливо з урахуванням прийдешніх кліматичних змін. Нині зростання популяції панд — хороша новина, але згідно з прогнозами, зміна клімату знищить понад 35% бамбукових гаїв (а це середовище проживання панд) вже у найближчі 80 років.

[ + – ] Завдяки спільним зусиллям, число заповідників для панд зросло до 67 Фото: Isolate Create from Pexels

Коли еволюція взяла вихідний. Як панди зуміли вижити

Ще одна проблема полягає в самих пандах, які, схоже, мало пристосовані до життя загалом. Особливості харчування і спарювання панд породили поширену думку про те, що еволюція під час їх створення трохи відволіклася.

Велика панда (Ailuropoda melanoleuca) — бамбуковий ведмідь, одна з рідкісних тварин, занесених до міжнародної Червоної книги.

Як панди зуміли подолати природний відбір і вижити у світі дикої природи?

Одна з особливостей панд — надзвичайно неефективна дієта. Як і інші ведмеді, всеїдні і мʼясоїдні тварини, панди мають коротку травну систему. Це робить їх мало пристосованими до дієти з волокнистого і бідного на поживні речовини бамбука. Щоб отримати необхідну кількість поживних речовин, панди повинні щодня зʼїдати кількість бамбуку, еквівалентну майже чверті своєї ваги. До того ж панди надають перевагу молодим паросткам бамбука, в яких поживних речовин ще менше. У разі, якщо панди харчуються тільки молодими пагонами, їм необхідно щодня зʼїдати бамбуку майже в половину своєї ваги.

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За словами фахівця з охорони природи із зоопарку Сан-Дієго Меган Оуен, ця особливість можливо, має еволюційне пояснення. Любов панд до бамбука полягає у відсутності конкуренції. Три мільйони років тому, коли панди відділилися від лінії ведмедів, їм було важко добути смачну і поживну їжу, таку як мʼясо, фрукти і горіхи. А ось бамбук ріс повсюдно, утворюючи велику незайняту екологічну нішу.

По суті, у панд було два шляхи: сильно постаратися, щоб отримати поживнішу їжу, або ж задовольнятися здавалося б невичерпним запасом бамбука.

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Панди пристосувалися до вегетаріанства за допомогою деяких фізичних нововведень. — збільшених жувальних мʼязів, їх знаменитих "великих пальців" і злегка зміненою травною системою. Хоча вони все ще залишалися пристосованішими для хижого способу життя, ніж для травоїдного.

Панди не лінуються, вони економлять енергію!

Але найбільш помітні зміни були поведінковими. Пандам довелося мінімізувати витрату енергії у всіх аспектах свого життя: обмежити пересування, період спарювання, набирати вагу для збереження тепла і якомога довше спати. Економія енергії також пояснює їх зовсім маленьких і безпомічних дитинчат. Експерт зі Смітсонівського національного зоологічного парку Ліза Стівенс каже, що набагато ефективніше народжувати дуже маленьких, нерозвинених дитинчат і ростити їх на молочному вигодовуванні, ніж витрачати енергію на розвиток плоду.

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Панди і складності сімейного життя

Шлюбні звички панд здаються ще менш придатними для виживання, ніж їх дієта. Коли справа доходить до спарювання, ведмедики-панди стикаються з серйозними перешкодами: у самок рідко відбувається тічка, а самцям інстинкт не завжди підказує, як спаровуватися… на тлі інших проблем.

Приклад — панди Лінг-Лінг і Синь-Сін у Смітсонівському національному зоопарку, чиї відносини відтоді, як їх познайомили у 1976 році, були вкрай хиткими. Самець довго не міг запліднити самку, що було не дивно: спочатку Синь-Сін наполегливо намагався злучитися з вухом і лапою своєї судженої.

Співробітники зоопарку спробував провести штучне запліднення, але безуспішно. З 1983 по 1989 роки пара все ж почала успішно спаровуватися, на світ зʼявилися пʼять дитинчат — один мертвонароджений, а ще чотири померли в перші дні після народження.

"У дикій природі розмноження у панд не є обмежувальним фактором — здається, у них там все добре. Ми бачимо проблеми тільки у неволі, тому що їхній спосіб життя сильно відрізняється від природних умов проживання", — зазначає фахівець з Китайської програми охорони природи Метт Дернін.

[ + – ] Пара великих панд у зоопарку

У дикій природі самці панд змагаються один з одним за самок, які потім вибирають собі пару — це поведінка, нерозривно повʼязана з природною мотивацією до спаровування.

"Якщо взяти на вулиці випадкових чоловіка і жінку і помістити їх в одній кімнаті, ви ж не будете чекати, що вони стануть заводити дітей?" — пояснює Дернін.

Низький відсоток виживання дитинчат панд може бути наслідком того, що заводчики намагаються максимізувати виробництво дитинчат. У дикій природі дитинчата панд зазвичай залишаються зі своїми матерями близько двох років, але центри розведення в Китаї забирають дитинчат у матерів приблизно у віці від 6 місяців до 1 року. Таким чином, молоді панди позбавляються важливого періоду соціальної взаємодії і можливості спостерігати відповідну шлюбну поведінку.

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Справді, у самок панд тічка триває всього три дні на рік, але цей період спарювання не надто коротший, ніж у більшості інших ведмедів.

Згодом показник виживання дитинчат значно виріс, тепер він становить майже 100% — можливо, через те, що в парках все частіше намагаються відтворити природне місце існування панд. Деякі зоопарки також експериментують, залишаючи дитинчат разом з їх матерями на триваліший час, захищаючи від відвідувачів зоопарків.

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Експерти сходяться на думці, що панди пройшли своєрідний шлях еволюційного розвитку не для життя у зоопарках. Вони еволюціонували, щоб шукати собі їжу і пару в густих бамбукових лісах після того, як їх виростили справжні матері, а не люди.

Слабкі сторони панди в сучасному світі — від нездатності розмножуватися у неволі до нудного способу життя — це результат історії розвитку виду, а не злий жарт еволюції.

За матеріалами: BBC , WWF , Discover Magazine .