"Хитрый бамбук" контролирует гены панд и меняет их поведение: что обнаружили ученые

Результаты нового исследования показывают, как крошечные фрагменты генетического материала бамбука могут влиять на гены панд, помогая им адаптироваться к преимущественно бамбуковой среде.

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Панды — любопытные животные, привлекающие внимание своим внешним видом и поведением. Теперь, в новом исследовании, ученые сделали любопытное открытие, обнаружив в крови больших панд генетический материал бамбука, способный изменить пищевые привычки животных, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые обнаружили микроРНК — небольшие фрагменты генетической информации, которые играют решающую роль в переключении генов — из бамбука, скрывающегося в крови панд. Ученые считают, что эта микроРНК, или miRNA, может влиять на экспрессию генов, влияющих на обоняние, вкус и дофаминовые пути панд.

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По словам соавтора исследования, исследователя из Китайского западного педагогического университета Фэн Ли, им с коллегами удалось показать, что микроРНК растительного происхождения присутствуют в крови больших панд. Исследование также доказало, что бамбук, используемый в качестве пищи для больших панд, действительно влияет на изменение пищевых привычек больших панд. Когда панды едят бамбук, они поглощают небольшие фрагменты генетического материала из бамбука в свои тела, так же как мы это делаем с растениями, которые едим.

Отметим, что РНК — одноцепочечная молекула, состоящая из тех же молекулярных букв, что и наша ДНК. ДНК, в свою очередь, представляет собой двухцепочечную инструкцию, состоящая из отдельных генов, которые сообщают нашим клеткам, как производить определенные белки. МикроРНК — это крошечные фрагменты РНК, способные влиять на включение и отключение генов, а также на то, сколько их продуктов должно быть произведено.

В своей новой работе Ли с коллегами проанализировали кровь семи панд, одна из которых была молодой. В результате им удалось обнаружить наличие 57 микроРНК, вероятно, происходящих от бамбуковой диеты.

Команда также обнаружила, что эти микроРНК влияют на экспрессию генов, связанных с пищевыми привычками животных, в том числе их вкусовыми и обонятельными сигналами, пищеварением и дофаминовыми путями, делающие отдельные процессы приятными. Все это указывает на то, что эти бамбуковые микроРНК, вероятно, могли повлиять на пищевые предпочтения животных, помогая им находить бамбук более привлекательным. С другой стороны, такие изменения, вероятно, также сделали панд более приспособленными к жизни, где они питаются почти лишь одним бамбуком.

По словам Ли, бамбуковые микроРНК — не просто остатки пищи, а активные регуляторы, позволяющие большим пандам процветать на маловероятной диете, сокращая разрыв между их плотоядными предками и травоядным образом жизни.

Ученые также установили, что эти микро частицы РНК бамбука, по сути, влияют на способность панд вынюхивать свежий бамбук, а также помогают животным усваивать больше калорий из бедного питательными веществами растения.

Открытие того, что miRNA из растений может оказывать такое влияние на экспрессию генов животных, может проложить путь к различным методам лечения как для животных, так и для людей. Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что микроРНК растений, которые мы потребляем, могут влиять на экспрессию генов у людей и млекопитающих. Потенциально, это играет важную роль в регуляции иммунной активности, например, повышая устойчивость животных к болезням.

Ранее Фокус писал о том, что следующее цветение бамбука, происходящее раз в 120 лет, обернется катастрофой.