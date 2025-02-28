"Хитрий бамбук" контролює гени панд і змінює їхню поведінку: що виявили вчені

Результати нового дослідження показують, як крихітні фрагменти генетичного матеріалу бамбука можуть впливати на гени панд, допомагаючи їм адаптуватися до переважно бамбукового середовища.

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Панди — цікаві тварини, що привертають увагу своїм зовнішнім виглядом і поведінкою. Тепер, у новому дослідженні, вчені зробили цікаве відкриття, виявивши в крові великих панд генетичний матеріал бамбука, здатний змінити харчові звички тварин, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені виявили мікроРНК — невеликі фрагменти генетичної інформації, які відіграють вирішальну роль у перемиканні генів, — з бамбука, який переховується в крові панд. Вчені вважають, що ця мікроРНК, або miRNA, може впливати на експресію генів, що впливають на нюх, смак і дофамінові шляхи панд.

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За словами співавтора дослідження, дослідника з Китайського західного педагогічного університету Фен Лі, їм з колегами вдалося показати, що мікроРНК рослинного походження присутні в крові великих панд. Дослідження також довело, що бамбук, який використовується як їжа для великих панд, дійсно впливає на зміну харчових звичок великих панд. Коли панди їдять бамбук, вони поглинають невеликі фрагменти генетичного матеріалу з бамбука у свої тіла, так само як ми це робимо з рослинами, які їмо.

Зазначимо, що РНК — одноланцюгова молекула, що складається з тих самих молекулярних літер, що й наша ДНК. ДНК, своєю чергою, являє собою дволанцюгову інструкцію, що складається з окремих генів, які повідомляють нашим клітинам, як виробляти певні білки. МікроРНК — це крихітні фрагменти РНК, здатні впливати на вмикання і вимикання генів, а також на те, скільки їхніх продуктів має бути вироблено.

У своїй новій роботі Лі з колегами проаналізували кров семи панд, одна з яких була молодою. У результаті їм вдалося виявити наявність 57 мікроРНК, які, ймовірно, походять від бамбукової дієти.

Команда також виявила, що ці мікроРНК впливають на експресію генів, пов'язаних із харчовими звичками тварин, зокрема їхніми смаковими та нюховими сигналами, травленням і дофаміновими шляхами, що роблять окремі процеси приємними. Усе це вказує на те, що ці бамбукові мікроРНК, ймовірно, могли вплинути на харчові вподобання тварин, допомагаючи їм знаходити бамбук більш привабливим. З іншого боку, такі зміни, ймовірно, також зробили панд більш пристосованими до життя, де вони харчуються майже лише одним бамбуком.

За словами Лі, бамбукові мікроРНК — не просто залишки їжі, а активні регулятори, що дають змогу великим пандам процвітати на малоймовірній дієті, скорочуючи розрив між їхніми м'ясоїдними предками й травоїдним способом життя.

Вчені також встановили, що ці мікрочастинки РНК бамбука, по суті, впливають на здатність панд винюхувати свіжий бамбук, а також допомагають тваринам засвоювати більше калорій з бідної поживними речовинами рослини.

Відкриття того, що miRNA з рослин може чинити такий вплив на експресію генів тварин, може прокласти шлях до різних методів лікування як для тварин, так і для людей. Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що мікроРНК рослин, які ми споживаємо, можуть впливати на експресію генів у людей і ссавців. Потенційно, це відіграє важливу роль у регуляції імунної активності, наприклад, підвищуючи стійкість тварин до хвороб.

Раніше Фокус писав про те, що наступне цвітіння бамбука, що відбувається раз на 120 років, обернеться катастрофою.