Учені з'ясували, як "нелогічне" забарвлення панд допомагає їм вижити

За словами вчених, чорно-біле забарвлення великих панд справді допомагає їм у житті.

Враховуючи той факт, що великі панди живуть серед коричневих дерев і зеленого листя, сміливе чорно-біле забарвлення хутра великих панд може здаватися нелогічним. Але, згідно з новим дослідженням, це дійсно допомагає їм зливатися з навколишнім середовищем, повідомляє New Atlas.

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Нове дослідження провели вчені з Бристольського університету, Великобританія, Китайська академія наук і Університет Ювяскюля, Фінляндія.

Панди та як їх бачать інші

Вчені проаналізували фотографії диких панд у їхньому природному лісовому середовищі за допомогою комп'ютерного моделювання, яке імітує зір людей, котячих (таких як снігові барси) та псових (таких як шакали). Останні двоє, як відомо, полюють на панд.

Вчені виявили, що в всіх трьох випадках чорні плями змішувалися з темними відтінками довкілля, тоді як білі ділянки змішувалися з листям чи снігом. Деякі панди також мають коричневі ділянки, які відповідають кольору землі.

Хижакам не просто полювати на панд

За словами вчених, різкі переходи між чорними та білими ділянками хутра панд допомагають візуально порушити контури їхніх тіл, тому хижаки можуть їх і не помітити. Особливо якщо панди перебувають далеко.

Після використання методу кольорового картування, щоб порівняти, наскільки ефективно різні тварини візуально відповідають своєму довкіллю, вчені з'ясували, що великі панди потрапляють у розряд видів, які традиційно добре маскуються.

"Коли мені надіслали знімки великої панди, я її не зміг побачити. Якщо я не зміг її побачити зі своїм добрим зором, то хижаки з їхнім поганим зором, можливо, теж не помітили би цю панду. Просто потрібно було це довести", — каже Тім Каро з Університету Бристоля.

Велика панда