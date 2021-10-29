Ученые выяснили, как "нелогичный" окрас панд помогает им выжить

По словам ученых, черно-белый окрас больших панд действительно помогает им в жизни.

Учитывая тот факт, что большие панды живут среди коричневых деревьев и зеленых листьев, смелый черно-белый окрас меха больших панд может казаться нелогичным. Но, согласно новому исследованию, это действительно помогает им сливаться с окружающей средой, сообщает New Atlas.

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Новое исследование провели ученые из Бристольского университета, Великобритания, Китайской академии наук и Университета Йювяскюля, Финляндия.

Фото: Nature

Панды и как их видят другие

Ученые проанализировали фотографии диких панд в их естественной лесной среде обитания, с помощью компьютерного моделирования, которое имитирует зрение людей, кошачьих (таких как снежные барсы) и псовых (таких как шакалы). Последние двое, как известно, охотятся на панд.

Ученые обнаружили, что во всех трех случаях черные пятна смешивались с темными оттенками окружающей среды, в то время как белые участки смешивались с листвой или снегом. У некоторых панд также есть коричневые участки, которые соответствуют цвету земли.

Фото: Nature

Хищникам не просто охотится на панд

По словам ученых, резкие переходы между черными и белыми участками меха панд помогают визуально нарушить очертания их тел, поэтому хищники могут их и не заметить. Особенно, если панды находятся далеко.

После использования метода цветного картирования, чтобы сравнить, насколько эффективно разные животные визуально соответствуют своей окружающей среде, ученые выяснили, что большие панды попадают в разряд видов, которые традиционно хорошо маскируются.

Фото: Nature

"Когда мне прислали снимки большой панды, я ее не смог увидеть. Если я не смог ее увидеть со своим хорошим зрением, то хищники с их плохим зрением, возможно тоже не заметили бы эту панду. Просто нужно было это доказать", — говорит Тим Каро из Университета Бристоля.

Большая панда