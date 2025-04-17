Ваша машина шпионит за вами: на военных объектах Британии запрещают китайские электромобили

Существуют опасения, что электромобили с китайскими деталями, оснащенные камерами, датчиками, радарами и подключением к интернету, могут использоваться для тайного наблюдения.

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Об этом пишет Daily Mail.

Электромобили китайского производства, такие как BYD, GWM, Omoda и Jaecoo, становятся все более популярными в Великобритании. Но министр обороны лорд Коукер, пэр Лейбористской партии, недавно сообщил парламенту, что на военных объектах действуют строгие правила в отношении электромобилей, но отказался предоставить "конкретные подробности".

Новый BYD Yuan Pro Фото: CarNewsChina

Но оказалось, что, например, сотрудникам базы ВВС Великобритании Уайтон в Кембриджшире было приказано парковать электромобили с китайскими технологиями на расстоянии не менее двух миль (более 3 км) от ключевых зданий.

Также сообщается, что некоторым электромобилям запрещен въезд на территорию военного полигона на равнине Солсбери, который долгое время был учебным полигоном британских военных, а в последнее время использовался для подготовки украинских войск для войны с РФ.

В соответствии с законами Пекина о национальной разведке китайские фирмы обязаны "поддерживать, помогать и сотрудничать" с государственной разведкой.

Джеймс Бор, эксперт по кибербезопасности, заявил, что электромобили постоянно передают данные производителям, что увеличивает вероятность "неправомерного использования" со стороны злоумышленников.

"В электромобилях больше технологий и интеллекта, и почти все они будут отчитываться перед компанией, которая ими управляет, и предоставлять статистику эффективности, чтобы они могли лучше рассчитать использование батареи. Вы не можете обновить двигатель внутреннего сгорания во время движения, но вы можете обновить алгоритмы, которые управляют, заряжают и разряжают аккумулятор электромобиля военного. Это означает, что на вас доносят. Если вы просматриваете конфиденциальные сайты, то эти данные могут быть полезны и могут быть использованы не по назначению", — отметил Бор.

Электроавто передают данные о своих владельцах Фото: CarNewsChina

В своем ответе на недавний письменный вопрос в парламенте лорд Коукер заявил, что Министерство обороны Великобритании сотрудничает с другими ведомствами "для понимания и минимизации любых потенциальных угроз национальной безопасности со стороны транспортных средств".

"Наши политики и процедуры учитывают потенциальные угрозы, исходящие от всех типов транспортных средств, а не только от произведенных в Китае, и мы выпустили соответствующие внутренние инструкции для всех водителей и пассажиров", — добавил он.

Напомним, в 2024 году стало известно, что популярное фитнесс-приложение Strava раскрывает конфиденциальные перемещения Владимира Путина, Джо Байдена Дональда Трампа и прочих лидеров. И все потому что это приложение популярно у их телохранителей.