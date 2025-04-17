Ваша машина шпигує за вами: на військових об'єктах Британії забороняють китайські електромобілі

Існують побоювання, що електромобілі з китайськими деталями, оснащені камерами, датчиками, радарами і підключенням до інтернету, можуть використовуватися для таємного спостереження.

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Про це пише Daily Mail.

Електромобілі китайського виробництва, такі як BYD, GWM, Omoda і Jaecoo, стають дедалі популярнішими у Великій Британії. Але міністр оборони лорд Коукер, пер Лейбористської партії, нещодавно повідомив парламенту, що на військових об'єктах діють суворі правила щодо електромобілів, але відмовився надати "конкретні подробиці".

Новий BYD Yuan Pro Фото: CarNewsChina

Але виявилося, що, наприклад, співробітникам бази ВПС Великої Британії Вайтон у Кембриджширі було наказано паркувати електромобілі з китайськими технологіями на відстані щонайменше дві милі (понад 3 км) від ключових будівель.

Також повідомляють, що деяким електромобілям заборонено в'їзд на територію військового полігону на рівнині Солсбері, який тривалий час був навчальним полігоном британських військових, а останнім часом використовувався для підготовки українських військ для війни з РФ.

Відповідно до законів Пекіна про національну розвідку китайські фірми зобов'язані "підтримувати, допомагати і співпрацювати" з державною розвідкою.

Джеймс Бор, експерт з кібербезпеки, заявив, що електромобілі постійно передають дані виробникам, що збільшує ймовірність "неправомірного використання" з боку зловмисників.

"В електромобілях більше технологій та інтелекту, і майже всі вони звітуватимуть перед компанією, яка ними керує, і надаватимуть статистику ефективності, щоб вони могли краще розрахувати використання батареї. Ви не можете оновити двигун внутрішнього згоряння під час руху, але ви можете оновити алгоритми, які керують, заряджають і розряджають акумулятор електромобіля військового. Це означає, що на вас доносять. Якщо ви переглядаєте конфіденційні сайти, то ці дані можуть бути корисними і можуть бути використані не за призначенням", — зазначив Бор.

Електроавто передають дані про своїх власників Фото: CarNewsChina

У своїй відповіді на нещодавнє письмове запитання в парламенті лорд Коукер заявив, що Міністерство оборони Великої Британії співпрацює з іншими відомствами "для розуміння і мінімізації будь-яких потенційних загроз національній безпеці з боку транспортних засобів".

"Наші політики і процедури враховують потенційні загрози, що виходять від усіх типів транспортних засобів, а не тільки від вироблених у Китаї, і ми випустили відповідні внутрішні інструкції для всіх водіїв і пасажирів", — додав він.

Нагадаємо, 2024 року стало відомо, що популярний фітнес-додаток Strava розкриває конфіденційні переміщення Володимира Путіна, Джо Байдена, Дональда Трампа та інших лідерів. І все тому що цей застосунок популярний у їхніх охоронців.