Слишком дорого содержать: Финляндия отправляет назад в Китай двух панд

Панда-дипломатия в этом случае не сработала. Луми и Пюрю оказались слишком дорогими гостями.

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Финляндия вернет двух больших панд в Китай в ноябре, более чем на восемь лет раньше срока, поскольку зоопарк, где они живут, больше не может позволить себе их содержание, сообщил председатель правления зоопарка, пишет CNN.

Панды по кличке Луми и Пюри были привезены в Финляндию в январе 2018 года, через несколько месяцев после того, как китайский лидер Си Цзиньпин посетил эту скандинавскую страну и подписал совместное соглашение о защите животных.

С момента своего основания в 1949 году Китайская Народная Республика отправляла панд в зарубежные зоопарки для укрепления торговых связей, укрепления международных отношений и повышения своего международного имиджа. Рассылка панд по миру даже получила название "панда-дипломатии", мол так Китай демонстрировал лояльность, те страны, с которыми у него были напряженные отношения, панд не получали.

Панда в Китае Фото: The Guardian

Соглашение с Финляндией предусматривало пребывание в стране в течение 15 лет, но вместо этого панды вскоре отправятся на месячный карантин, прежде чем их отправят обратно в Китай, сообщают в зоопарке Ахтари, где сейчас обитают панды.

По словам председателя Ahtari Ристо Сивонена, частная компания, инвестировала более 8 миллионов евро в объект, где живут животные, и ежегодно несла расходы в размере 1,5 миллиона евро на их содержание, включая сбор за сохранение, выплачиваемый Китаю.

Зоопарк надеялся, что панды привлекут посетителей в центральную Финляндию, но в прошлом году заявил, что вместо этого накопил растущие долги, поскольку пандемия ограничила поездки.

По словам представителей зоопарка, рост инфляции привел к увеличению расходов, и в 2023 году правительство Финляндии отклонило просьбы о государственном финансировании.

По словам Сивонена, в общей сложности переговоры о возврате животных длились три года.

"Теперь мы достигли точки, когда китайцы сказали, что это возможно", — сказал Сивонен.

Представитель министерства иностранных дел Финляндии заявил, что возвращение панд было деловым решением, принятым зоопарком, которое не касалось правительства Финляндии и не должно влиять на отношения между двумя странами.

Несмотря на попытки Китая оказать помощь зоопарку, в конечном итоге две страны после дружеских консультаций пришли к совместному решению вернуть панд, говорится в заявлении китайского посольства в Хельсинки.

Напомним, в 2023 году возвращение в Китай панды Я Я из зоопарка Мемфиса, США, дало понять, что отношения между этими двумя странами "похолодели".