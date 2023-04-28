Панда-дипломатия. Как возвращение Я Я в Шанхай стало символом краха отношений между США и Китаем

КНР забрала домой большую панду по кличке Я Я из зоопарка Мемфиса, которую в США в качестве "посла дружбы" отправили 20 лет назад. Китайцы в соцсетях пишут, что животное выглядит очень плохо, и считают это провокацией с американской стороны.

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В четверг, 27 апреля, после 16-часового полета в аэропорту Шанхая сел самолет с большой пандой (также известной как бамбуковый медведь) по имени Я Я на борту, пишет сайт CNN.

Обычно возвращение животных в Китай является нормальной практикой, потому что Пекин предоставляет панд другим странам в аренду на определенный срок и затем забирает домой. Но на этот раз ситуация иная: 22-летняя Я Я стала символом краха отношений между Соединенными Штатами и КНР.

Что такое панда-дипломатия, и как Я Я оказалась в Америке

Панда-дипломатия – дипломатический инструмент, который Китай начал использовать еще с середины прошлого века. Животное, являющееся национальным символом Поднебесной, дарили другим странам в знак благих намерений и развития отношений. Сначала бамбукового медведя отправляли в социалистические государства-партнеры, но потом Пекин решил, что таким образом можно налаживать отношения и с Западом. Впрочем, уже в 80-х в КНР поняли, что панд можно не только символически передавать, но и зарабатывать на них деньги, поэтому начали отдавать их в аренду на 10 лет [стоимость аренды — до $1 млн в год], после чего животные возвращаются домой.

С началом коммерческих договоров панда-дипломатия немного утратила свою силу, но иногда Китай продолжает применять и этот инструмент.

Китай охотно передает панд другим государствам в аренду на коммерческой основе Фото: WWF

Так произошло в 2003 году, когда Пекин решил передать еще маленькую Я Я, а также панду-самца Лэ Лэ в Штаты в качестве "послов дружбы". Тогда несколько сотен американцев собрались в международном аэропорту Мемфиса, поздравляя новоприбывших. Панд встретили на красной дорожке, и их вольеры в зоопарке сразу стали обязательным пунктом посещения гостей города.

Это был триумф американско-китайской дипломатии. За два года до этого Китай с помощью Вашингтона успел присоединиться к Всемирной торговой организации. Казалось, что две страны наконец-то полностью нашли общий язык и теперь лишь наращивают взаимоподдержку в разных сферах.

Согласно договору Я Я должна была находиться в Америке до 2013 года, но ссуду продлили еще на десять лет.

Возвращение Я Я в Китай

Скандал с пандой: что происходит и при чем здесь РФ?

В декабре 2022 года Пекин заявил о своем намерении забрать Я Я и Лэ Лэ домой после окончания 20-летнего договора аренды животных. Но в феврале более старший Лэ Лэ (ему было 25 лет) умер от болезни сердца. Это спровоцировало дискуссию в китайском обществе о том, что к бамбуковым медведям в зоопарке Мемфиса плохо относились.

Масла в огонь подлила международная зоозащитная организация In Defense of Animals, написавшая, что большая панда в США погибла "из-за пренебрежения и ненадлежащего ухода". Активисты подчеркнули, что мать Лэ Лэ – панда Синьсин – умерла в возрасте 38 лет.

Позже люди начали выкладывать фотографии Я Я в соцсети с комментариями о ее больном виде.

"Такое отношение к нашему национальному достоянию является откровенной провокацией Китая", — немало сообщений с таким посылом появилось на китайской платформе Weibo.

Китайцы делились в соцсетях фотографиями панд Я Я и Лэ Лэ, которые выглядели плохо Зоозащитные организации потребовали вернуть панд в Китай Одна из панд — самец Лэ Лэ — умер в конце 2022 года

Китайский студент в Нью-Йорке Хьюго Чжан в комментарии New York Times сообщил, что настолько переживал за состояние Я Я, что специально прилетел в Мемфис во время весенних каникул, чтобы увидеть ее лично.

"Физически она была в плохой форме и, казалось, серьезно страдала от заболевания кожи", — прокомментировал он журналистам.

Сам зоопарк в Мемфисе отрицает все обвинения в жестоком и небрежном обращении с Я Я. Генеральный директор зоопарка Мэтт Томпсон уверял, что Лэ Лэ и Я Я были "двумя из самых избалованных животных на планете".

Зоозащитные организации потребовали вернуть панд в Китай

Ветеринары зоопарка говорили, что Я Я здорова, просто небольшая по размеру. Потерю меха объясняли проблемами с гормонами.

Спикер МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции в среду, 26 апреля, также подтвердил, что о Я Я хорошо заботились, пока она жила в Мемфисе.

Параллельно с этим китайцы стали выкладывать в соцсети видео с большими пандами в Московском зоопарке, которые кажутся хорошо ухоженными и активными. Государственные СМИ КНР даже стали использовать этот пример для сравнения отношений с Россией и США, передает CNN. Обычные жители Поднебесной также усмотрели в этом символическое значение.

Панда, выглядящая вполне здоровой, в Московском зоопарке

Эмоциональный возврат панды Я Я

Возвращение большой панды в Китай на этой неделе стало кульминацией напряженной онлайн-кампании по поводу необходимости "спасти" животное.

8 апреля в Мемфисе состоялась "прощальная вечеринка" с медведем. Сотни жителей пришли в последний раз увидеть панду.

Китайцы активно следили за всем путем Я Я от Мемфиса до Шанхая, пишет NBC News. Пользователи соцсетей делились скриншотами с деталями маршрута.

Китайцы внимательно следили за возвращением Я Я домой

Остаток жизни Я Я проведет в Пекинском зоопарке, где она родилась.

Напряжение между США и Китаем

В начале марта сайт NBC News цитировал нового министра иностранных дел КНР Цинь Гана. Дипломат заявил, что конфронтация и конфликт между Пекином и Вашингтоном неизбежны, если США "не изменят свой курс".

Новый виток кризиса в отношениях Америки и КНР произошел после визита спикера Палата представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Самые пессимистические прогнозы тогда не реализовались — Китай не стал сбивать американский самолет с политиком на борту.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань запустил новую волну кризиса в отношениях США и КНР Фото: Getty Images

Однако Пекин, претендующий на остров, назвал этот шаг "нарушением своего суверенитета" и сигналом поддержки США сторонников независимости Тайваня.

Напомним, Фокус рассказал, о чем могли договориться Зеленский и Си Цзиньпин во время первого за время полномасштабной войны разговора по телефону. Этой коммуникации в Офисе президента Украины ждали давно, но Пекин долго молчал.