После китайского предупреждения: самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване (фото, видео)

Несмотря на угрозы Китая, визит спикера Палаты представителей США на Тайвань состоялся. Ради этого Нэнси Пелоси пришлось пойти на большой риск.

Как Китай пытался сорвать визит Пелоси на Тайвань?

Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбее около 17:50 по киевскому времени.

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Китай, претендующий на остров, считает визит Пелоси на Тайвань нарушением своего суверенитета и сигналом поддержки США сторонников независимости Тайваня. Пытаясь не допустить визит американки, Пекин начал демонстрировать решимость ответить на него военными средствами.

С утра 2 августа китайские вооруженные силы активизировались в Тайваньском проливе. Источник Reuters рассказал, что китайские самолеты неоднократно "касались" линии разграничения в проливе, в то время как тайваньские пилоты наблюдали за этими маневрами, не пересекая линию.

Во второй половине дня китайские ВВС покинули район пролива, но в нем остались несколько военных кораблей. Комментируя сложившуюся ситуацию, министерство обороны Тайваня заявило, что готово ответить на любые "вражеские угрозы".

Китайцы также действовали на дипломатическом поле. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет "к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям". Он прямым текстом сказал, что армия не останется в стороне, и "обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности".

В США не стали расценивать эти слова как пустые угрозы. К острову были направлены американские корабли, в том числе авианосец "Рональд Рейган". Также стало известно, что самолет Пелоси сопровождают американские военные самолеты, вылетевшие с базы в Японии.

Незадолго перед посадкой самолета Нэнси Пелоси Китай закрыл воздушное пространство над Тайваньским проливом для гражданских воздушных судов. Затем в китайской провинции Фуцзянь включились сирены.

Китайское телевидение сообщило, что в Тайваньский пролив направили истребители Су-35. По тайваньскому телевидению сообщили о введении на острове второго уровня тревоги.

Однако Нэнси Пелоси все это не испугало, ее самолет не свернул с курса.

Что Пелоси намерена делать во время визита на Тайвань?

По данным источников Reuters, у спикера нижней палаты Конгресса запланировано на среду несколько встреч, в том числе с президентом Тайваня и парламентариями. Кроме того, она намерена встретиться с группой активистов, которые хотят рассказать о ситуации с правами человека в Китае.

В МИД Тайваня заявили, что не комментируют сообщения о планах визита Пелоси на остров.

Как в США комментируют визит Пелоси на Тайвань?

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Пекине прекрасно понимают: разделение полномочий властей США означает, что Пелоси вправе сама принимать решения относительно визита на Тайвань.

"Мы не попадемся на удочку и не будем бряцать оружием. В то же время нас не запугать", — подчеркнул Кирби.

У США нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, однако по американским законам Соединенные Штаты обязаны предоставить острову средства для самообороны в случае китайской агрессии.

Во время недавнего телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джозеф Байден сказал, что политика его страны в отношении Тайваня не изменилась. Он подчеркнул, что Вашингтон решительно выступает против попыток Китая изменить статус-кво или подрыва мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Напомним, делегация Нэнси Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в тайваньской столице Тайбэй.