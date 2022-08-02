Забронировала весь этаж: в Тайване ожидают прилет Нэнси Пелоси сегодня вечером

Сообщается, что политик проведет в Тайване с официальным визитом одни сутки, и завтра к 17:00 по местному времени она должна покинуть остров.

Делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала целый этаж номеров в отеле Grand Hyatt в тайваньской столице Тайбэй. Как сообщает тайваньский телеканал "Саньли", делегация американцев состоит из 40 человек, а номера ими забронированы на одни сутки.

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Отмечается, что самолет Пелоси должен приземлится в Тайване сегодня вечером. По словам обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, который отслеживал маршрут воздушного судна политика, самолет Boeing C-40C "SPAR19 покинул Куала-Лумпур и направлялся вокруг Филиппин на Тайвань, причем маршрутом. который "минимизирует риски безопасности".

Телеканал также сообщил программу визита Пелоси. По данным обозревателей, спикер Палаты представителей Конгресса США в 09:00 утра по местному времени должна провести видеоконференцию в отеле, далее посетить парламент Тайваня — визит запланирован на 10:00. После этого Пелоси проведет встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь, которая закончится званым обедом. Около 14:00 американский политик отправится в мемориальный парк прав человека в тайбэйском районе Цзинмэй, где расположен "Национальный музей прав человека".

Официальные мероприятия должны закончиться к 17:00 по местному времени (12:00 по Киеву), после чего Пелоси должна покинуть Тайвань.

Мнения конгрессменов США о поездке Пелоси на Тайвань

Поездка политика изначально была запланирована на начало этого года, но была отложена из-за того, что один из членов делегации дал положительный результат на COVID-19. Как пишет Financial Times, цитируя собеседников из числа конгрессменов, многие республиканцы и несколько демократов призвали Пелоси не затягивать с визитом, несмотря на угрозы со стороны Китая. По их словам, любое решение об отсрочке или отмене будет означать капитуляцию перед Пекином.

В то же время, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 августа заявил, что у Пекина нет причин превращать возможный визит Пелоси на Тайвань в качестве предлога для усиления агрессивной военной активности.

"Мы будем очень, очень внимательно следить за этим. Мы позаботимся о том, чтобы ее визит был безопасным и безопасным", — сказал Кирби.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил готовность обеспечить безопасность поездки Пелоси. В интервью Financial Times он сказал, что если решение о поездке Пелоси в Тайвань будет принято, и будет запрос на военную поддержку ее визита, то американские военные сделают все необходимое для обеспечения безопасного проведения визита Пелоси и ее делегации в Тайване.

Ранее сообщалось, что на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань, армия Китая начала военные учения в Южно-Китайском море.