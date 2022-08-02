Забронювала весь поверх: у Тайвані чекають на приліт Ненсі Пелосі сьогодні ввечері

Повідомляється, що політикиня проведе в Тайвані з офіційним візитом одну добу, і завтра до 17:00 за місцевим часом вона має залишити острів.

Делегація спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі забронювала цілий поверх номерів у готелі Grand Hyatt у тайванській столиці Тайбей. Як повідомляє тайванський телеканал "Саньлі", делегація американців складається із 40 осіб, а номери ними заброньовані на одну добу.

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Зазначається, що літак Пелосі має приземлитися у Тайвані сьогодні ввечері. За словами оглядача The Washington Post Джоша Рогіна, який відстежував маршрут повітряного судна політикині, літак Boeing C-40C "SPAR19 покинув Куала-Лумпур і прямував навколо Філіппін на Тайвань, причому маршрутом, який "мінімізує ризики безпеки".

Телеканал також повідомив програму візиту Пелосі. За даними оглядачів, речниця Палати представників Конгресу США о 09:00 за місцевим часом має провести відеоконференцію в готелі, далі відвідати парламент Тайваню — візит запланований на 10:00. Після цього Пелосі проведе зустріч із президентом Тайваню Цай Інвень, яка закінчиться званим обідом. Приблизно о 14:00 американська політикиня вирушить до меморіального парку прав людини в тайбейському районі Цзінмей, де розташований "Національний музей прав людини".

Офіційні заходи мають закінчитися до 17:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом), після чого Пелосі має залишити Тайвань.

Думки конгресменів США про поїздку Пелосі на Тайвань

Поїздка політикині спочатку була запланована на початок цього року, але була відкладена через те, що один із членів делегації отримав позитивний результат на COVID-19. Як пише Financial Times, цитуючи співрозмовників із конгресменів, багато республіканців і кілька демократів закликали Пелосі не затягувати з візитом, незважаючи на погрози з боку Китаю. За їхніми словами, будь-яке рішення про відтермінування або скасування означатиме капітуляцію перед Пекіном.

У той же час, представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі 1 серпня заявив, що Пекін не має причин перетворювати можливий візит Пелосі на Тайвань як привід для посилення агресивної військової активності.

"Ми будемо дуже, дуже уважно стежити за цим. Ми подбаємо про те, щоб її візит був безпечним", — сказав Кірбі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив готовність гарантувати безпеку поїздки Пелосі. В інтерв'ю Financial Times він сказав, що якщо рішення про поїздку Пелосі в Тайвань буде ухвалено, і буде запит на військову підтримку її візиту, то американські військові зроблять все необхідне для гарантування безпечного проведення візиту Пелосі та її делегації у Тайвані.

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню, армія Китаю розпочала військові навчання у Південно-Китайському морі.