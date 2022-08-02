Стрільба в очікуванні Пелосі: КНР розпочала нові військові навчання у Південно-Китайському морі
Навчання НВАК відбудуться з 1 серпня по 4 серпня. Спостерігачі пов'язують активність армії КНР у південних регіонах країни не лише зі святкуванням 95-х роковин, а й з візитом Ненсі Пелосі до Тайваню.
Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) 2 серпня розпочала чергові військові навчання у Південно-Китайському морі у зв'язку з ескалацією ситуації в регіоні через ймовірний візит речниці Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Про це повідомляє сайт Управління морської безпеки КНР, вказуючи морські координати, де заборонено прохід усіх суден.
Які саме роди військ візьмуть участь у маневрах, не уточнюється, проте відомо, що з 1 серпня по 4 серпня 2022 року проводитимуть стрільби із застосуванням бойових боєприпасів.
В останні дні китайська армія активізувала проведення навчань у Південно-Китайському та Східно-Китайському морях, зокрема і в акваторії провінції Фуцзянь, відокремлену від острова Тайвань протокою.
Багато спостерігачів пов'язують активність армії КНР у південних регіонах країни не лише зі святкуванням 95-х роковин НВАК, а й з турне Пелосі до азіатських країн, зокрема й у Тайвань.
Нагадаємо, офіційних заяв із приводу візиту речниці Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню поки не надходило, проте деякі оглядачі, посилаючись на свої джерела, пишуть, що вона має відвідати острів увечері, 2 серпня. Також повідомляється, що 3 серпня Пелосі має зустрітися із головою тайванської адміністрації Цай Інвень.
Тим часом уряд Китаю зайняв принципову позицію щодо тайванського питання. Генеральний секретар КНР Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом висловив рішучий протест проти втручання США у ситуацію навколо Тайваню. Він натякнув американському лідеру, що Сполучені Штати, які "грають з вогнем, неодмінно обпечуть самі себе".