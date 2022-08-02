Стрільба в очікуванні Пелосі: КНР розпочала нові військові навчання у Південно-Китайському морі

Навчання НВАК відбудуться з 1 серпня по 4 серпня. Спостерігачі пов'язують активність армії КНР у південних регіонах країни не лише зі святкуванням 95-х роковин, а й з візитом Ненсі Пелосі до Тайваню.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) 2 серпня розпочала чергові військові навчання у Південно-Китайському морі у зв'язку з ескалацією ситуації в регіоні через ймовірний візит речниці Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Про це повідомляє сайт Управління морської безпеки КНР, вказуючи морські координати, де заборонено прохід усіх суден.

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Які саме роди військ візьмуть участь у маневрах, не уточнюється, проте відомо, що з 1 серпня по 4 серпня 2022 року проводитимуть стрільби із застосуванням бойових боєприпасів.

[ + – ] Розпорядження Управління морської безпеки КНР

В останні дні китайська армія активізувала проведення навчань у Південно-Китайському та Східно-Китайському морях, зокрема і в акваторії провінції Фуцзянь, відокремлену від острова Тайвань протокою.

Багато спостерігачів пов'язують активність армії КНР у південних регіонах країни не лише зі святкуванням 95-х роковин НВАК, а й з турне Пелосі до азіатських країн, зокрема й у Тайвань.

Нагадаємо, офіційних заяв із приводу візиту речниці Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню поки не надходило, проте деякі оглядачі, посилаючись на свої джерела, пишуть, що вона має відвідати острів увечері, 2 серпня. Також повідомляється, що 3 серпня Пелосі має зустрітися із головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

Тим часом уряд Китаю зайняв принципову позицію щодо тайванського питання. Генеральний секретар КНР Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом висловив рішучий протест проти втручання США у ситуацію навколо Тайваню. Він натякнув американському лідеру, що Сполучені Штати, які "грають з вогнем, неодмінно обпечуть самі себе".