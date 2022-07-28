Сі Цзіньпін натякнув Джо Байдену, що США в тайванському питанні "обпалять самі себе"

Генеральний секретар КНР висловив рішучий протест проти втручання США та наголосив, що обидві сторони Тайванської протоки належать одному Китаю.

Сьогодні, 28 липня, о 8:33 ранку за східним часом відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та генерального секретаря КНР Сі Цзіньпіна, під час якої лідери двох країн обговорювали напружену ситуацію навколо Тайваню. Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, Сі Цзіньпін висловив рішучий протест проти втручання Сполучених штатів у тайванське питання, заявивши при цьому, що "гравець із вогнем неодмінно обпалить сам себе".

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Сі Цзіньпін наголосив, що історія тайванського питання, як і нинішня ситуація, зрозуміла — обидві сторони Тайванської протоки належать одному Китаю.

"Ми рішуче виступаємо проти сепаратизму та незалежності Тайваню, а також втручання зовнішніх сил. Позиція китайського уряду та китайського народу щодо тайванського питання була послідовною, і більше 1,4 мільярда китайців має твердий намір рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю", — заявив голова КНР.

Що заявив Джо Байден

Як повідомляє Центральне ТБ КНР, президент США сказав, що ситуація у світі сьогодні підходить до критичного періоду. Тому співпраця двох держав, США та Китаю, вигідна не лише для їхніх громадян, а й для народів інших країн. Байден висловив сподівання на зміцнення взаєморозуміння між державами та заявив, що Вашингтон уникатиме непорозумінь, помилкових суджень і розбіжностей.

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Зазначимо, що дзвінок відбувся на тлі ймовірного візиту в Тайвань спікерки палати представників США Ненсі Пелосі. Як заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, якщо такий візит відбудеться, то він "буде зустрінутий рішучою відповіддю".

Однак сама Пелосі не коментувала інформацію про свої плани відвідати Тайвань. Як повідомляє агентство Associated Press, Пелосі відмовилася уточнювати будь-яку інформацію про свої плани щодо візиту в Тайвань із міркувань безпеки.

Нагадаємо, група військових кораблів США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган" вийшла із Сінгапуру та рухається в напрямку Тайваню. Пересування флоту США, ймовірно, пов'язане, з одного боку, з майбутньою поїздкою спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на острів, з іншого — з погрозами з боку Китаю.