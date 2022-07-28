Си Цзиньпин намекнул Джо Байдену, что США в тайваньском вопросе "обожгут сами себя"

Генеральный секретарь КНР выразил решительный протест против вмешательства США и подчеркнул, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю.

Сегодня, 28 июля, в 8:33 утра по восточному времени состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и генерального секретаря КНР Си Цзиньпина, в ходе которого лидеры двух стран обсуждали напряженную ситуацию вокруг Тайваня. Как сообщает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин выразил решительный протест против вмешательства Соединенных штатов в тайваньский вопрос, заявив при этом, что "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".

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Си Цзиньпин подчеркнул, что история тайваньского вопроса, как и нынешняя ситуация, ясна — обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю.

"Мы решительно выступаем против сепаратизма и независимости Тайваня, а также вмешательства внешних сил. Позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу была последовательной, и более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая", – заявил председатель КНР.

Что заявил Джо Байден

Как сообщает Центральное ТВ КНР, президент США сказал, что ситуация в мире на сегодняшний день подходит к критическому периоду. Поэтому сотрудничество двух держав, США и Китая, выгодно не только для их граждан, но и для народов других стран. Байден выразил надежду на укрепление взаимопонимания между государствами, и заявил, что Вашингтон будет избегать недоразумений, ошибочных суждений и разногласий.

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Отметим, что звонок состоялся на фоне вероятного визита в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, если такой визит состоится, то он "будет встречен решительным ответом".

Однако сама Пелоси не стала комментировать информацию о своих планах посетить Тайвань. Как сообщает агентство Associated Press, Пелоси отказалась уточнять какую-либо информацию о своих планах, касающихся визита в Тайвань по соображениям безопасности.

Напомним, группа военных кораблей США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" вышла из Сингапура и движется в направлении Тайваня. Передвижение флота США вероятно связано с одной стороны с будущей поездкой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров, с другой — угрозами со стороны Китая.