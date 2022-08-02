Стрельба в ожидании Пелоси: КНР начала новые военные учения в Южно-Китайском море (видео)

Учения НОАК пройдут с 1 августа по 4 августа. Наблюдатели связывают активность армии КНР в южных регионах страны не только с празднованием 95-ой годовщины, но и с визитом Нэнси Пелоси в Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 2 августа начала очередные военные учения в Южно-Китайском море в связи с эскалацией ситуации в регионе из-за вероятного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Об этом информирует сайт Управления морской безопасности КНР, указывая морские координаты, где запрещен проход всех судов.

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Какие именно роды войск примут участие в маневрах не уточняется, однако известно, что с 1 августа по 4 августа 2022 будут проводится стрельбы с применением боевых боеприпасов.

[ + – ] Распоряжение Управления морской безопасности КНР

В последние дни китайская армия активизировала проведение учений с в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе и в акватории провинции Фуцзянь, отделенную от острова Тайвань проливом.

Многие наблюдатели связывают активность армии КНР в южных регионах страны не только с празднованием 95-ой годовщины НОАК, но и с турне Пелоси в азиатские страны, в том числе и Тайвань.

Напомним, официальных заявлений по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань пока не поступало, однако некоторые обозреватели ссылаясь на свои источники пишут, что она должна посетить остров вечером, 2 августа. Также сообщается, что 3 августа Пелоси должна встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Тем временем правительство Китая заняло принципиальную позицию относительно тайваньского вопроса. Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил решительный протест против вмешательства США в ситуацию вокруг Тайваня. Он намекнул американскому лидеру, что Соединенные штаты, "играющие с огнем, непременно обожгут сами себя".