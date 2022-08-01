Пелоси может посетить Тайвань 2 августа: Пекин сделал "китайское предупреждение"

Журналисты отмечают, что если Нэнси Пелоси откажется посещать Тайвань, это неизбежно отразится на ее политической репутации.

Тайваньская журналистка Тинтин Лю опубликовала в Twitter пост, где сообщает, что по ее источникам, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в Тайвань завтра. Однако официальных подтверждений этому нет.

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В настоящее время Пелоси прибывает в Сингапуре. Как сообщает швейцарская новостная платформа Swissinfo, спецборт Пелоси Boeing C-40C после короткого пребывания на Гуаме приземлился в Сингапуре 1 августа около 04:20 по местному времени.

Издание пишет, что власти Тайваня готовятся к визиту американского политика, при этом не исключено, что маршрут ее самолета может быть проложен в обход западного побережья Тайваньского пролива по соображениям безопасности.

В то же время отмечается, что если Пелоси откажется посещать Тайвань, это неизбежно ударит по ее репутации, как американского политика.

Китай продолжает угрожать США

Сегодня 1 августа китайские власти вновь заявили, что армия не станет сидеть "сложа руки", если Нэнси Пелоси решится посетить Тайвань. Перед этим "китайское предупреждение" было сделано во время регулярного брифинга министерства иностранных дел Китая, где замдиректора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что визит в Тайвань тайок политической фигуры, как Пелоси, "приведет к вопиющим политическим последствиям".

Напомним, что согласно официальной информации Конгресса США, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Среди перечисленных стран Тайвань не указан, следовательно американская сторона официально не планирует визит Пелоси на остров.

Ранее генерального секретаря КНР Си Цзиньпина в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом намекнул американскому коллеге что в тайваньском вопросе Вашингтон может "обжечь сам себя".