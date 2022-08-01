Пелосі може відвідати Тайвань 2 серпня: Пекін зробив "китайське попередження"

Журналісти зазначають, що якщо Ненсі Пелосі відмовиться відвідувати Тайвань, це неминуче вплине на її політичну репутацію.

Тайванська журналістка Тінтін Лю опублікувала в Twitter пост, де повідомляє, що за її джерелами, речниця Палати представників США Ненсі Пелосі прибуде до Тайваню завтра. Проте офіційних підтверджень цьому немає.

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Зараз Пелосі прибуває до Сінгапуру. Як повідомляє швейцарська платформа новин Swissinfo, спецборт Пелосі Boeing C-40C після короткого перебування на Гуамі приземлився в Сінгапурі 1 серпня близько 04:20 за місцевим часом.

Видання пише, що влада Тайваню готується до візиту американської політикині, разом з тим цілком ймовірно, що маршрут її літака може бути прокладений в обхід західного узбережжя Тайванської протоки з міркувань безпеки.

Водночас зазначається, що якщо Пелосі відмовиться відвідувати Тайвань, це неминуче вдарить по її репутації, як американської політикині.

Китай продовжує погрожувати США

Сьогодні, 1 серпня, китайська влада знову заявила, що армія не стане сидіти "склавши руки", якщо Ненсі Пелосі наважиться відвідати Тайвань. Перед цим "китайське попередження" зробили під час регулярного брифінгу міністерства закордонних справ Китаю, де заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що візит до Тайваню потайки політичної фігури, як Пелосі, "приведе до кричущих політичних наслідків".

Нагадаємо, що згідно з офіційною інформацією Конгресу США, речниця Палати представників Ненсі Пелосі відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Серед перерахованих країн Тайвань не вказано, отже американська сторона офіційно не планує візиту Пелосі на острів.

Раніше генеральний секретар КНР Сі Цзіньпін в телефонній розмові з президентом США Джо Байденом натякнув американському колезі, що у тайванському питанні Вашингтон може "обпалити сам себе".