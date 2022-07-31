Після погроз Китаю: в програму візиту Пелосі до Азії не включили Тайвань

Спікерка Палати представників Конгресу США здійснить візит до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії.

31 липня Палата представників Конгресу США опублікувала офіційний пресреліз, присвячений візитам спікерки Ненсі Пелосі у складі американської делегації до країн Індо-Тихоокеанського регіону. У документі сказано, що Пелосі відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію, але інформації про її візит до Тайваню немає.

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Метою візиту американської делегації, яку очолює Пелосі, вказане обговорення тем взаємної безпеки та економічного співробітництва США та названих країн.

"У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії відбудуться зустрічі на високому рівні, у межах яких ми хочемо обговорити наші спільні інтереси та цінності, включаючи безпеку, економічне зростання та торгівлю, кліматичну кризу, а також права людини. Вільний та процвітаючий Індо-Тихоокеанська регіон має вирішальне значення для процвітання нашої країни та всього світу", — заявила Пелосі.

За словами Пелосі, після приземлення на Гаваях та дозаправки літака, делегація відвідала меморіал американського лінкора "Арізона" у Перл-Харбор, який затонув під час нападу японців 7 грудня 1941 року під час Другої світової війни.

"Для мене велика честь очолювати цю делегацію, до якої входять голови комітетів та підкомітетів Палати представників Конгресу США. Ми сподіваємося на продуктивні зустрічі, в результаті яких ми просуватимемо американські цінності та інтереси задля зміцнення партнерських відносин у цьому регіоні", — заявила Пелосі.

Як уже писав Фокус, Китай активізував артилерію та авіацію через можливий візит Пелосі на Тайвань. Перед початком свого туру Азією Ненсі Пелосі не підтвердила інформацію, яку поширили американські ЗМІ, що її делегація планує відвідати Тайвань. Проте спікерка Палати представників говорила про те, що США мають показати свою підтримку Тайваню.

Китай вважає Тайвань своєю територією, і активізація пересування військової техніки могла бути своєрідним сигналом для США.

Також Фокус писав про те, що армія Китаю закликала взятися за зброю через візит Пелосі до Тайваню. Повідомлення про те, що потрібно готуватися до війни, опублікував у китайській соцмережі Weibo 80-й підрозділ Народно-визвольної армії Китаю.

Як повідомляє New York Post, представник китайського уряду розмістив у Twitter повідомлення про те, що Китай може дати військову відповідь, якщо військові літаки США супроводжуватимуть борт Пелосі під час її можливого візиту на Тайвань. Пізніше це повідомлення видалили. За офіційною версією через блокування всього облікового запису китайського чиновника.

МЗС Китаю погрожував вже США "рішучими кроками", якщо спікерка Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, але як уже писав Фокус, у США заявили, що не бачать насування військової активності Китаю проти Тайваню.