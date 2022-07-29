"Готуйтеся до війни": армія Китаю закликала взятися за зброю через візит Пелосі до Тайваню

Войовничий заклик з'явився у соцмережі Weibo та швидко набрав понад 300 тис. лайків. Багато користувачів бажали якнайшвидшого захоплення Тайваню, а ветерани армії заявили про готовність повернутися в дію будь-якої миті.

80-й підрозділ Народно-визвольної армії Китаю (НОАК) опублікував у соцмережі Weibo заклик готуватися до війни. Про це написала державна китайська газета Global Times.

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Пост із двох ієрогліфів "Готуйтеся до війни!" зібрав понад 300 тис. лайків і 19 тис. коментарів за 12 годин на тлі ескалації напруженості у світі та, зокрема, між Китаєм і Тайванем.

Багато користувачів соцмережі підтримали заклик і коментували: "Солдати НВАК, боріться! Ми підтримуємо вас, хлопці".

Ветерани китайської армії сказали, що завжди готові повернутися до НВАК, коли країна їх потребує, хтось бажав якнайшвидшого возз'єднання двох сторін Тайванської протоки.

Підрозділ далі опублікував такий коментар: "Треба пам'ятати головну відповідальність за підготовку до війни й атакувати сильною армією". Коментар отримав 8 тис. лайків.

Radia Free Asia повідомило, що допис у Weibo "готуйтеся до війни" з'явився після того, як речниця Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відвідати Тайвань.

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В акаунті військових опубліковано й такий коментар: "Сім'я, країна, світові справи, суспільство та військова форма. Наближається свято, яке належить солдатам, ми повинні пам'ятати про основну відповідальність за підготовку до війни і брати на себе відповідальність за зміцнення армії"

Військовий штаб 80-ї армійської групи розташований у місті Вейфан провінції Шаньдун, приблизно за 1 800 кілометрів від Тайванської протоки.

Нагадаємо, що 28 липня генеральний секретар КНР Сі Цзіньпін висловив рішучий протест президенту США Джо Байдену через тайванське питання. "Той, хто грає з вогнем неодмінно обпалить сам себе", — попередив китайський лідер.

Байден запевняв китайського колегу, що у Вашингтоні уникатимуть непорозумінь, помилкових суджень і розбіжностей.

Група американських військових кораблів США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган" 27 липня вийшла з Сінгапуру і рухалася до Тайваню. Маневри можуть бути пов'язані з майбутньою поїздкою Ненсі Пелосі на острів і військовою загрозою Китаю.