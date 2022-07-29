"Готовьтесь к войне": армия Китая призвала взяться за оружие из-за визита Пелоси на Тайвань

Воинственный призыв появился в соцсети Weibo и быстро набрал более 300 тыс. лайков. Многие пользователи желали скорейшего захвата Тайваня, а ветераны армии заявили о готовности вернуться в строй в любой момент.

80-е подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовало в соцсети Weibo призыв готовиться к войне. Об этом написала государственная китайская газета Global Times.

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Пост из двух иероглифов "Готовьтесь к войне!" собрал более 300 тыс. лайков и 19 тыс. комментариев за 12 часов на фоне эскалации напряженности в мире и, в частности между Китаем и Тайванем.

Многие пользователи соцсети поддержали призыв и комментировали: "Солдаты НОАК, сражайтесь! Мы поддерживаем вас, ребята".

Ветераны китайской армии сказали, что всегда готовы вернуться в НОАК, когда страна в них нуждается, кто-то желал скорейшего воссоединения двух сторон Тайваньского пролива.

Подразделение далее опубликовало следующий комментарий: "Нужно помнить главной ответственности за подготовку к войне и атаковать сильной армией". Комментарий получил 8 тыс. лайков.

Radia Free Asia сообщило, что пост в Weibo "готовьтесь к войне" появился после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси решила отправиться на Тайвань.

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В аккаунте военных опубликован и такой комментарий: "Семья, страна, мировые дела, общество и военная форма. Приближается праздник, который принадлежит солдатам, мы должны помнить об основной ответственности за подготовку к войне и брать на себя ответственность за укрепление армии"

Военный штаб 80-й армейской группы расположен в городе Вэйфан провинции Шаньдун, примерно в 1800 километрах от Тайваньского пролива.

Напомним, что 28 июля генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин выразил решительный протест президенту США Джо Байдену из-за тайваньского вопроса. "Играющий с огнем непременно обожжет сам себя", – предупредил китайский лидер.

Байден заверял китайского коллегу, что в Вашингтоне будут избегать недоразумений, ошибочных суждений и разногласий.

Группа американских военных кораблей США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" 27 июля вышла из Сингапура и двигалась к Тайваню. Маневры могут быть связаны с будущей поездкой Нэнси Пелоси на остров и с военной угрозой Китая.