США не бачать насування військової активності Китаю проти Тайваню — Білий дім

Представник Білого дому не сказав, чи відбудеться візит конгресвумен Ненсі Пелосі на острів, можливість якого так дратує Пекін.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не бачать жодних доказів насування військової активності Китаю проти Тайваню, повідомляє Reuters.

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"Ми не бачили жодних фізичних, матеріальних ознак чогось несприятливого щодо Тайваню", — сказав Кірбі, уникнувши питання, чи відбудеться візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

При цьому Пелосі не підтвердила поїздку на Тайвань, який у Пекіні вважають своєю територією.

20 липня видання Global Times повідомляло, що Китай погрожує США "рішучими кроками", якщо речниця Конгресу відвідає Тайвань. У Пекіні це пояснюють захистом суверенітету та територіальної цілісності.

Гіпотетичний візит американки до МЗС КНР назвали провокацією стратегічного рівня, яка дасть "вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню".

24 липня стало відомо, що Китай попередив адміністрацію президента США про те, що не потерпить, щоб Ненсі Пелосі приїхала на острів.

Американські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що в адміністрації Байдена від китайців чекають різкої реакції, аж до військової відповіді. Китайські солдати можуть спробувати заблокувати висадку Пелосі на Тайвані або використовувати винищувачі для перехоплення літака, на якому перебуватиме конгресвумен.

27 липня група американських військових кораблів на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган" вийшла з Сінгапуру і попрямувала до Тайваню. Ці маневри можуть бути пов'язані з військовою загрозою Китаю.

28 липня лідер КНР Сі Цзіньпін провів переговори з Джо Байденом, під час яких висловив рішучий протест через тайванське питання. "Той, хто грає з вогнем неодмінно обпалить сам себе", — попередив Сі Цзіньпін.

29 липня 80-й підрозділ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) опублікував у соцмережі Weibo заклик готуватися до війни, який швидко набрав сотні тисяч лайків.