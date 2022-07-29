США не видят надвигающейся военной активности Китая против Тайваня — Белый дом

Представитель Белого дома не стал говорить, состоится ли визит конгрессмена Нэнси Пелоси на остров, возможность которого так раздражает Пекин.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят никаких доказательств надвигающейся военной активности Китая против Тайваня, сообщает Reuters.

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"Мы не видели никаких физических, материальных признаков чего-либо неблагоприятного в отношении Тайваня", — сказал Кирби, уйдя от вопроса, состоится ли визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

При этом Пелоси не подтвердила поездку на Тайвань, который в Пекине считают своей территорией.

20 июля издание Global Times сообщало, что Китай угрожает США "решительными шагами", если спикер Конгресса посетит Тайвань. В Пекине это объясняют защитой суверенитета и территориальной целостности.

Гипотетический визит американки в МИД КНР назвали провокацией стратегического уровня, которая пошлет "крайне неверный сигнал выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам".

24 июля стало известно, что Китай предупредил администрацию президента США о том, что не потерпит, чтобы Нэнси Пелоси приехала на остров.

Американские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в администрации Байдена от китайцев ждут резкой реакции, вплоть до военного ответа. Китайские солдаты могут попытаться заблокировать высадку Пелоси на Тайване или использовать истребители для перехвата самолета, на котором будет находиться конгрессмен.

27 июля группа американских военных кораблей во главе с авианосцем "Рональд Рейган" вышла из Сингапура и направилась к Тайваню. Эти маневры могут быть связаны с военной угрозой Китая.

28 июля лидер КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Джо Байденом, во время которых выразил решительный протест из-за тайваньского вопроса. "Играющий с огнем непременно обожжет сам себя", – предупредил Си Цзиньпин.

29 июля 80-е подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовало в соцсети Weibo призыв готовиться к войне, который быстро набрал сотни тысяч лайков.