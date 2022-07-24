Китай недоволен возможным визитом Пелоси на Тайвань и пригрозил США военным ответом, — СМИ

По информации журналистов, китайские военные могут попытаться заблокировать высадку спикера Конгресса США на острове или использовать истребители для перехвата американского самолета, на котором будет Пелоси.

Китай направил администрации президента США Джо Байдена резкое частное предупреждения из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе. В этот раз предупреждения были более жесткие, чем те, которые Пекин делал в прошлом, когда был недоволен политикой США по отношению к острову. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой шесть человек, знакомых с китайскими предупреждениями.

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По информации журналистов, ответ Китая может предполагать военный вариант.

"Военные могут попытаться заблокировать высадку Пелоси на Тайване или принять другие меры, чтобы воспрепятствовать ее визиту, например, использовать истребители для перехвата военного американского самолета, на котором она будет", — рассказали собеседники издание.

Тем временем в Белом Доме пытаются оценить, на сколько серьезные угрозы исходят от Китая, или он прибегает к "политики балансирования", пытаясь заставить Пелоси отказаться от поездки.

В СМИ пишут, что против визита Нэнси Пелоси на Тайвань выступают советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, а также другие чиновники Совета нацбезопасности. Они боятся возможной эскалации ситуации на острове.

Совет национальной безопасности Белого дома и Госдепартамент США отказались комментировать эту информацию.

Напомним, 20 июля издание Global Times сообщало, что Китай угрожает США "решительными шагами", если спикер Конгресса посетит Тайвань. В Пекине это объясняют защитой своего суверенитета и территориальной целостности.

18 июля издание Financial Times писало, что Пелоси собирается направить делегацию Конгресса в Тайбэй в августе. В свою очередь в МИД КНР заявили, что такой шаг со стороны Вашингтона будет рассматриваться как провокация стратегического уровня. В Пекине уверены, что визит спикера Конгресса пошлет "крайне неверный сигнал выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам".

12 июня в Минобороны КНР призвали США "прекратить сдерживать Китай и вмешиваться во внутренние дела" страны. В ведомстве заявили, что китайские войска в любом случае "полностью решат тайваньский вопрос".