Китай готов завоевать Тайвань силой, "воссоединение неизбежно" — Минобороны КНР

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заверил, что китайские войска в любом случае "полностью решат тайваньский вопрос".

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Китай готов "бороться до самого конца", чтобы помешать объявлению независимости Тайваня, который КНР рассматривает как свою территорию. Об этом министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил на полях форума по безопасности "Шангри-Ла", передает France 24.

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В частности, глава китайского оборонного ведомства указал, что у Пекина "нет другого выбора", кроме как бороться против объявления независимости Тайваня.

"Мы будем бороться любой ценой, и мы будем бороться до самого конца", — сказал Вэй Фэнхэ.

Министр обороны КНР добавил, что "никто никогда не должен недооценивать способность" китайских войск "защищать свою территориальную целостность".

"Те, кто добивается независимости Тайваня в попытке расколоть Китай, определенно не получат хорошего конца", — добавил китайский чиновник.

В то же время Вэй призвал США "прекратить сдерживать Китай" и "вмешиваться во внутренние дела" КНР.

"Мы заплатим определенную цену (чтобы оккупировать остров силой, если придется), но в конце концов мы сможем полностью решить тайваньский вопрос. Сигнал, данный Китаем в данный момент, состоит в том, чтобы сообщить США, что результат будет таким же — воссоединение неизбежно, и у США еще есть время сделать правильный выбор", — сказал китайский министр, добавив, что КНР готов к "воссоединению" как мирным так и силовым путем.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил американского коллегу Ллойда Остина, что в случае объявления Тайванем независимости КНР вынуждена будет "сражаться любой ценой".

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил, что американские власти взяли на себя обязательство защищать Тайвань военным путем в случае китайской агрессии.